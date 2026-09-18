Gestione del Nuovo Teatro, il Comune di Vibo apre al partenariato pubblico-privato

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I costi legati alla manutenzione, ai servizi e all’allestimento tecnologico inducono il Comune di Vibo e a fare mancia indietro rispetto all’anno scorso sulla gestione del Nuovo teatro e ad aprire a soggetti privati da affiancare a quelli pubblici.

VIBO VALENTIA – La Giunta del Comune di Vibo Valentia cambia rotta sulla gestione del Nuovo teatro e punta al Partenariato Pubblico-Privato. La decisione viene cristallizzata con la delibera approvata all’unanimità il 15 settembre scorso dall’esecutivo riunitosi presso la Delegazione di Vibo Marina. Un atto che di fatto superare l’indirizzo tracciato poco più di un anno fa decidendo di virare verso una forma diversa di collaborazione con i privati per la gestione della storica struttura.

Cosa cambia rispetto al 2025.

LA PRECEDENTE DECISIONE DEL 2025 E IL SUCCESSIVO CAMBIO DI ROTTA

Lo scorso agosto 2025 la Giunta aveva deliberato di dare mandato al dirigente competente di avviare le procedure per affidare i servizi di programmazione, gestione, apertura al pubblico e valorizzazione del teatro attraverso un Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP), lo strumento previsto dall’articolo 174, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

A distanza di oltre un anno, però, gli approfondimenti tecnici ed economici condotti dagli uffici hanno fatto emergere la necessità di un modello gestionale fortemente orientato all’efficienza manageriale, con il pieno trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore economico selezionato. Una valutazione che ha spinto l’amministrazione a cambiare strumento giuridico: non più il Partenariato Speciale, ma un ordinario Partenariato Pubblico-Privato (PPP) di tipo contrattuale, disciplinato dal Libro IV dello stesso Codice dei contratti.

ALTI COSTI DI MANUTEZIONE, ALLESTIMENTO TECNOLOGICO E DI SERVIZI

Secondo quanto si legge negli atti, la complessità degli investimenti richiesti per la manutenzione dell’immobile, l’allestimento tecnologico e la gestione complessiva dei servizi teatrali rende infatti più adeguato uno strumento capace di far convivere gli investimenti privati con il mantenimento degli standard qualitativi del servizio pubblico.

Il provvedimento, adottato con voto unanime dei dieci componenti della Giunta presenti alla seduta, stabilisce nel concreto la revoca degli indirizzi della precedente delibera n. 233/2025 limitatamente alla scelta del Partenariato Speciale; il dirigente del settore competente dovrà attivare tutte le procedure di evidenza pubblica necessarie per affidare i servizi tramite PPP contrattuale; la procedura dovrà fondarsi su un Piano Economico Finanziario (PEF) capace di dimostrare la sostenibilità dell’operazione e il corretto trasferimento del rischio operativo al concessionario; lo stesso dirigente dovrà predisporre gli atti di gara, tra cui l’avviso pubblico, lo schema di contratto, il capitolato e il disciplinare.

L’atto è immediatamente eseguibile proprio per l’urgenza di avviare il nuovo modello gestionale del teatro.

ADESSO IL BANDO PER INDIVIDUARE I SOGGETTI INTERESSATI

I prossimi passi.Con questa delibera si apre ufficialmente la strada verso la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della gestione del Teatro comunale. Toccherà ora agli uffici tecnici predisporre la documentazione necessaria, compreso il Piano Economico Finanziario che dovrà dimostrare la solidità del progetto agli occhi dei potenziali operatori economici interessati a investire nella strutturadi Moderata Durant della città.