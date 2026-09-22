Nel cuore di Vibo Valentia nasce il nuovo Punto di Ascolto Sociale

3 minuti per la lettura

Il nuovo Punto di ascolto sociale, gestito dall’associazione La Goccia, è stato inaugurato in via Conte d’Apice, nel centro storico di Vibo, dopo un importante intervento di ristrutturazione. Un luogo pensato per offrire ascolto, orientamento e supporto concreto alle persone in difficoltà

VIBO VALENTIA – Un nuovo spazio dedicato all’ascolto, all’accoglienza e alla solidarietà apre le sue porte nel cuore del centro storico di Vibo Valentia. È stato, infatti, inaugurato ieri pomeriggio, in via Conte d’Apice, al fianco della storica Porta del Conte d’Apice, il nuovo Punto di Ascolto Sociale dell’associazione La Goccia, che avrà il compito di gestire il servizio che sarà aperto il lunedì dalle 16.30 alle 19.30 e il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12.

UN SERVIZIO ATTESO DALLA COMUNITà VIBONESE

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità un luogo accessibile e accogliente nel quale trovare ascolto, informazioni, orientamento e un primo supporto di fronte alle diverse situazioni di bisogno sociale. Un presidio pensato soprattutto per chi vive momenti di difficoltà e spesso non sa a chi rivolgersi. I locali che ospitano il Punto di Ascolto hanno visto un lungo e accurato intervento di ristrutturazione e la messa a disposione è avvenuta grazie alla donazione del medico chirurgo vibonese Pasquale Napoli. Un gesto che ha consentito di recuperare e restituire alla città uno spazio oggi destinato all’accoglienza e alla solidarietà.

LE FINALITà: PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ANZIANI SOLI

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte autorità istituzionali, cittadini, soci e volontari che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Un momento che ha segnato l’avvio ufficiale di un servizio destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il territorio. Il Punto di Ascolto Sociale nasce con l’ambizione di andare oltre il semplice colloquio, fornendo un supporto concreto nel disbrigo delle pratiche quotidiane con particolare attenzione alle persone anziane e a quanti si trovano ad affrontare da soli difficoltà e incombenze.

Il momento del taglio del nastro

A spiegare il significato dell’iniziativa è stato il presidente de La Goccia, Michele Napolitano, che ha sottolineato il valore umano dell’ascolto con parole che sintetizzano la filosofia alla base del progetto: creare uno spazio nel quale la persona possa sentirsi accolta prima ancora di ricevere una risposta al proprio bisogno:«Dietro una richiesta di aiuto spesso c’è una storia – ha affermato Napolitano – C’è una persona che non sa a chi rivolgersi, un anziano che ha bisogno di essere accompagnato, qualcuno che attraversa un momento difficile e cerca semplicemente un luogo nel quale poter parlare. Noi ci muoviamo in grande sinergia con il territorio e questo è un punto di vantaggio a favore della comunità».

PRESENTATA LA CARTA DEI SERVIZI

Nel corso dell’inaugurazione è stata, inoltre, presentata la Carta dei servizi, uno strumento elaborato dal gruppo di lavoro composto da professionisti del settore con le possibilità di intervento offerte dal Punto di Ascolto. Una sorta di guida, quindi, per accompagnare le persone che si rivolgeranno alla struttura nella ricerca del percorso di sostegno più adeguato alle proprie necessità.

L’intervento di Michele Napolitano

Il nuovo Punto di Ascolto Sociale rientra nel più ampio progetto “Partiamo dall’Apice”, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Grazie al 5×1000 è stato possibile realizzare l’intervento di ristrutturazione dei locali donati da Pasquale Napoli, trasformando uno spazio del centro storico in un luogo destinato alla comunità. Con l’inaugurazione si chiude, pertanto, la fase preparatoria e prende ufficialmente il via l’attività del Punto di Ascolto.