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Tropea, rinnovata la storica collaborazione tra l’Istituto Superiore di Tropea e l’Ordine dei Medici di Vibo Valentia

TROPEA – Presso l’aula magna del Liceo Scientifico dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi”, sono state presentate le attività per l’anno scolastico 2026/2027 del Percorso Nazionale di “Biologia con curvatura Biomedica”. Un appuntamento, per studenti del triennio e docenti, che segna l’inizio di un nuovo anno di approfondimento scientifico e orientamento universitario. All’incontro hanno preso parte rappresentanti del mondo medico e dell’associazionismo locale.

LA SCUOLA E L’ORDINE DEI MEDICI SOTTOSCRIVONO LA CONVENZIONE PER LA “BIOLOGIA PER CURVATURA BIOMEDICA”

Sono intervenuti il dirigente scolastico dell’IIS Nicolantonio Cutuli e il dottor Vincenzo Natale, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) della provincia di Vibo Valentia. Entrambi hanno sottoscritto una Convenzione tra le istituzioni che rappresentano.

Convenzione che riconferma la collaborazione che contraddistingue il successo del Percorso Nazionale di “Biologia con curvatura Biomedica” attivo nell’IIS Galluppi ormai da dodici anni. La Curvatura a carattere Biomedico, si legge in una nota «coordinata sul piano didattico dalla professoressa Rosanna Locane, ha lo scopo di fornire agli studenti strumenti per orientarsi verso le professioni sanitarie e le competenze necessarie al superamento dell’ostacolo del “Semestre Aperto”. Modalità che filtra l’ingresso degli studenti alla facoltà di Medicina e Odontoiatria».

FONDAMENTALE NELLA REALIZZAZIONE DELLE LEZIONI L’OPERATO DEL DOTTOR GIUSEPPE PURITA

Fondamentale nella realizzazione delle lezioni con gli esperti medici «è l’operato del dottor Giuseppe Purita, consigliere direttivo dell’OMCeO e referente presso lo stesso organo relativamente al Percorso di Biologia con curvatura Biomedica».

Durante il suo intervento il dottor Purita ha ringraziato tutti i suoi colleghi specialisti. Colleghi che durante l’anno scolastico si mettono al servizio dei ragazzi. Svolgendo lezioni volte non solo all’approfondimento delle patologie che caratterizzano la loro specializzazione, ma fornendo testimonianze reali dell’operato che il professionista Medico porta avanti quotidianamente. I ragazzi frequentanti il Percorso Biomedico quest’anno hanno anche l’interesse del Rotary Club di Tropea. Un momento centrale della mattinata è stato infatti dedicato all’illustrazione di un’importante iniziativa a sostegno del merito e del diritto allo studio. Ossia: la presentazione delle borse di studio intitolate alla memoria del dottor Aldo Fransoni.

A illustrarne i dettagli sono stati l’avvocato Francesco Campisi, Presidente del Rotary Club di Tropea, e la dottoressa Teta Fransoni Ceravolo, socia e promotrice dell’iniziativa in ricordo del defunto marito, la quale è intervenuta all’evento in collegamento da remoto tramite piattaforma Google Meet. Durante il suo intervento, Fransoni Ceravolo ha spiegato nel dettaglio le modalità di assegnazione dei tre riconoscimenti economici.

ALL’ISTITUTO DI TROPEA BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DEL DOTTOR ALDO FRANSONI

«Le borse di studio del valore di 1000.00 euro, sono destinate in via prioritaria agli studenti che sceglieranno di intraprendere il percorso universitario in Odontoiatria o, in alternativa, in Medicina».

La selezione dei tre ragazzi beneficiari si baserà su un duplice criterio che coniuga eccellenza scolastica e sostegno sociale: verranno infatti premiati gli studenti tenendo conto dei voti ottenuti al termine del proprio percorso scolastico (voto dell’esame di maturità e dei test dei 4-moduli degli esami dell’ultima annualità), unitamente a una condizione di maggiore svantaggio economico certificata dall’ISEE familiare.