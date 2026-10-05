Serena Autieri, Giancarlo Giannini, Edoardo Leo e tanti altri al Teatro di Vibo

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Il Comune approva il cartellone della seconda stagione del Teatro di Vibo Valentia, in programma dal 22 ottobre al 22 dicembre che vedrà la presenza, tra gli altri, di attori del calibro di Serena Autieri, Giancarlo Giannini, Edoardo Leo, Chiara Francini e Sergio Rubini. A giorni la conferenza stampa di presentazione della stagione

VIBO VALENTIA – Diciassette appuntamenti in poco più di due mesi, tra grandi nomi del teatro e dello spettacolo nazionale, da Giancarlo Giannini a Sergio Rubini, e produzioni regionali figurano nel cartellone della seconda stagione del Teatro Comunale di Vibo Valentia, in programma dal 22 ottobre al 22 dicembre, approvato dalla Giunta comunale nell’ambito del progetto “Il Teatro della parola: cronache, identità e storie”.

Una programmazione che punta a riportare il teatro al centro della vita culturale cittadina e che può contare su un finanziamento regionale di 240mila euro. Le risorse sono state assegnate al Comune attraverso l’intervento “Festival Calabria – Teatri in città”, consentendo all’amministrazione di costruire un calendario con protagonisti di caratura nazionale e realtà produttive calabresi.

ATTORI DI PRIMO PIANO DEL PANORAMA CINEMATOGRAFICO ITALIANO

Tra i nomi annunciati figurano Serena Autieri, Giancarlo Giannini, Edoardo Leo, Chiara Francini e Sergio Rubini. Il programma completo sarà presentato nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa, quando saranno rese note anche le modalità di acquisto e i costi dei biglietti.

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO ENZO ROMEO

«Nei mesi scorsi – spiega il sindaco Enzo Romeo – abbiamo perfezionato gli aspetti tecnici e amministrativi conseguenti al decreto della Regione Calabria. Da quel momento gli uffici dell’assessorato alla Cultura hanno lavorato alla predisposizione di un cartellone in linea con i requisiti previsti dal bando». Secondo Romeo, la proposta avrebbe inoltre ricevuto l’apprezzamento del dipartimento regionale per la capacità di coniugare la presenza di artisti di rilievo nazionale con la valorizzazione delle produzioni regionali. «Siamo certi che anche i cittadini vibonesi e tutti coloro che vorranno godersi gli spettacoli non rimarranno delusi», afferma il sindaco.

L’ASSESSORE SORIANO SPEGNE LE POLEMICHE

Dietro il nuovo cartellone, però, c’è anche un lavoro amministrativo più ampio che riguarda il futuro della struttura. A evidenziarlo è l’assessore alla Cultura Stefano Soriano, che ringrazia il dipartimento Cultura della Regione Calabria per la collaborazione e gli uffici comunali per il lavoro svolto: «Sono stati mesi non facili – sottolinea Soriano – nei quali le pochissime risorse di cui disponiamo si sono dedicate in maniera costante ad assicurare un presente e un futuro al nostro teatro comunale». Il lavoro, spiega l’assessore, ha riguardato contemporaneamente la costruzione della stagione e la predisposizione del partenariato pubblico-privato destinato alla gestione della struttura.

SORIANO SPEGNE LE POLEMICHE

Un passaggio che porta Soriano a intervenire anche sul dibattito che nelle ultime settimane ha riguardato il teatro: «Ho preferito tacere fino ad oggi per far parlare i fatti», afferma, rivendicando il lavoro svolto dall’amministrazione e dagli uffici.

L’obiettivo dichiarato dall’assessore va oltre la semplice programmazione degli spettacoli. L’amministrazione punta infatti a trasformare il Teatro Comunale in una struttura capace di sostenersi e, allo stesso tempo, di rappresentare una risorsa per il Comune: «Abbiamo fatto tutto con le nostre forze, senza ulteriori costi per le casse comunali – sostiene ancora Soriano – e abbiamo lavorato affinché il teatro sia non soltanto un luogo della cultura, ma parimenti una struttura in grado di sostenersi da sola, garantendo una vita culturale di grande spessore per fruitori e operatori del settore e, al contempo, una risorsa per il Comune».

La nuova stagione rappresenta dunque anche un banco di prova per il progetto di rilancio della struttura. Diciassette appuntamenti concentrati tra ottobre e dicembre, con artisti di richiamo nazionale e produzioni calabresi, accompagneranno la seconda stagione del teatro mentre l’amministrazione lavora parallelamente alla definizione del futuro modello gestionale: «È proprio questo il nostro grande obiettivo – conclude Soriano – e pian piano lo stiamo raggiungendo».