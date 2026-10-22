Al Teatro Moderno di Vibo la finale di “Lo strappo nel cielo di carta”

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Quattro monologhi e due Corti teatrali in gara sabato 24 ottobre al Teatro Moderno di Vibo. Sul palco talenti da tutta Italia e una giuria composta da nomi di spicco dello spettacolo, tra cui Corinne Clery e Marco Falaguasta

VIBO VALENTIA – Il Cinema Teatro Moderno di Vibo Valentia si prepara ad accogliere, sabato 24 ottobre alle 20.30, la serata finale della quarta edizione di “Lo strappo nel cielo di carta”, il Concorso nazionale per monologhi e corti teatrali inediti promosso dall’associazione “La Ribalta APS”. Sei opere teatrali, artisti provenienti da diverse regioni italiane e un tema che invita a mettersi nei panni degli altri.

La manifestazione si conferma un appuntamento dedicato alla drammaturgia contemporanea e ai nuovi linguaggi della scena, offrendo spazio ad autori e interpreti e trasformando Vibo Valentia in un punto d’incontro per esperienze artistiche provenienti da tutta Italia.

QUATTRO MONOLOGHI AL CENTRO DELL’EVENTO

Al centro dei quattro monologhi finalisti il tema “E se fossi stato io? L’equilibrio”, una traccia che richiama la capacità di superare pregiudizi e distanze, provando a guardare la realtà dalla prospettiva dell’altro. Il teatro diventa così uno strumento per interrogarsi sulle relazioni umane, sulle differenze e sulla ricerca di un equilibrio tra identità individuale ed empatia.

Ad aprire la competizione sarà “Prolet”, scritto e interpretato da Giovanni Berretta, di Sarzana. Seguirà “Equilibrio nazionalista”, interpretato da Giulia Fusca, di Vibo Valentia, su testo di Aurelio Aceto, di Chieti. Spazio poi a “Sul filo dell’altro”, interpretato da Antonio Parisi, di Catanzaro, su testo del giornalista e poeta vibonese Michele Petullà. Chiuderà la sezione “Mimmo… la luna”, scritto e interpretato da Maurizio Sarubbi, di Bari.

I componenti de “La Ribalta”

Accanto ai monologhi sono previsti due corti teatrali a tema libero: “Il viaggio”, con Giulia Romolini, Aurora Fasano e Maurizio Speciale, su testo di Maria Carmela Mugnano, e “Blu profondo”, interpretato da Milena Aldini, Beatrice Chiapelli ed Elisa Luciano.

A VALUTARE LE OPERE UNA GIURIA DI SPESSORE

A valutare le opere sarà una giuria composta da personalità del mondo dello spettacolo: l’attrice Corinne Clery, l’attrice e autrice Antonella Cioli, l’attore, commediografo e regista Marco Falaguasta, il regista, attore e autore Giampiero Cicciò e l’autore e conduttore radiotelevisivo Gianfranco Valenti.

Dietro l’organizzazione c’è il lavoro dell’associazione “La Ribalta APS”, che negli anni ha costruito uno spazio di confronto per artisti e appassionati, puntando sulla qualità delle proposte e sulla valorizzazione del teatro come occasione di crescita culturale e partecipazione.

La serata sarà arricchita anche dalle incursioni degli attori dell’associazione, con momenti pensati per alternare competizione, leggerezza ed emozione. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro.

L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in una serata che non si limiti alla proclamazione dei vincitori, ma offra l’occasione di scoprire nuovi talenti e confrontarsi con storie e sensibilità differenti. Perché il teatro, attraverso una voce e una storia, può aprire uno squarcio nelle certezze quotidiane e restituire spazio all’ascolto e alla comprensione dell’altro.