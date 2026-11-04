Sorianello protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

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Il Comune di Sorianello ha partecipato alla XXVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico nello stand “Calabria Straordinaria”. Interesse per i percorsi di visita e per il volume di Giuseppina Cannatelli dedicato alla storia e alla memoria della Valle dei Mulini

SORIANELLO – La Valle dei Mulini e il patrimonio storico, culturale e naturalistico di Sorianello conquistano l’attenzione dei visitatori e degli operatori del settore alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. Si è conclusa con un bilancio positivo la partecipazione del Comune vibonese alla BMTA 2026, importante appuntamento internazionale dedicato alla promozione del patrimonio culturale e turistico, durante il quale il territorio ha trovato spazio all’interno dello stand regionale «Calabria Straordinaria», tra i più frequentati della manifestazione.

Nel corso delle quattro giornate, numerosi visitatori e professionisti del comparto hanno chiesto informazioni sui percorsi di visita e sulle opportunità turistiche offerte dal territorio. A suscitare particolare interesse è stata soprattutto la Valle dei Mulini, insieme alle testimonianze storiche e alle risorse naturalistiche che caratterizzano il centro delle Serre vibonesi.

IL FASCINO DELLA VALLE DEI MULINI

Apprezzamento ha raccolto anche il volume realizzato da Giuseppina Cannatelli, dedicato alla storia e alla memoria della Valle dei Mulini. Il libro è stato distribuito ai visitatori dello stand, diventando uno strumento di promozione e conoscenza di un patrimonio che custodisce una parte significativa dell’identità e della memoria della comunità.

Tra i momenti più significativi della partecipazione, la visita allo stand del sottosegretario alla Cultura Pietro Cannella, occasione che ha consentito di richiamare l’attenzione istituzionale sulle potenzialità culturali e turistiche dei territori interni.

I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO SERGIO CANNATELLI

Il sindaco Sergio Cannatelli, anche a nome di tutta l’amministrazione, ha rivolto un ringraziamento alla Regione Calabria per l’opportunità offerta, alla dottoressa Mariangela Preta per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, al presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, per il supporto garantito e all’associazione Orizzonti Culturali per l’organizzazione della partecipazione alla manifestazione.

La presenza a Paestum si inserisce in un percorso di promozione che punta a fare della Valle dei Mulini uno dei punti di riferimento dell’offerta culturale e naturalistica delle aree interne calabresi. «Ritorniamo da Paestum con nuove relazioni, maggiore visibilità e la consapevolezza che la Valle dei Mulini può diventare uno dei simboli del turismo culturale delle aree interne calabresi», è il bilancio tracciato dal sindaco Cannatelli, che dunque «conferma l’intenzione di continuare a investire nella cultura, nella memoria storica e nel turismo sostenibile, considerati strumenti strategici per la crescita della comunità».