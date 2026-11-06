Nicotera punta ad ottenere la Bandiera Blu

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Il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, annuncia l’avvio formale del percorso che mira a conseguire la Bandiera Blu per il 2027. Adesso si apre la fase tecnica della candidatura

NICOTERA – Il Comune di Nicotera avvia formalmente il percorso verso la conquista della Bandiera Blu 2027. L’amministrazione guidata da Pino Marasco ha, infatti, ricevuto dalla Fee (Foundation for Environmental Education Italia) l’invito a partecipare all’Incontro tecnico dedicato alla prossima edizione del prestigioso riconoscimento internazionale, in programma a Roma.

Un passaggio che segna il primo atto ufficiale di una candidatura che punta a valorizzare il lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte della tutela ambientale, della qualità delle acque e dei servizi turistici.

L’INIZIATIVA RIENTRA IN UN PERCORSO DI CAMBIAMENTO DEL TERRITORIO

A comunicarlo è il primo cittadino, che rivendica un percorso di cambiamento costruito attraverso interventi costanti di pulizia, cura e messa in sicurezza delle spiagge, del mare e dell’intero territorio. Tra gli ambiti interessati anche la gestione del ciclo dei rifiuti, con il potenziamento della raccolta differenziata e una maggiore attenzione al decoro urbano. Un lavoro che, secondo quanto sottolineato dal sindaco a nome di tutta l’amministrazione, ha consentito di migliorare l’immagine della città e rendere il litorale più accogliente, attraverso una crescente attenzione all’accessibilità, ai servizi per i bagnanti, alla sicurezza e alla sostenibilità.

Un percorso che l’Amministrazione attribuisce all’impegno quotidiano degli uffici comunali, degli operatori ecologici e della comunità, riconoscendo il contributo dei cittadini che hanno condiviso e sostenuto le iniziative avviate. Adesso si apre la fase tecnica della candidatura. Nei prossimi giorni il Comune presenterà alla FEE il Questionario Bandiera Blu 2027, la cui scadenza è fissata al 18 dicembre 2026, insieme al Piano di azione per la sostenibilità. Documenti necessari per avviare la valutazione dei requisiti richiesti dal programma, che premia le località capaci di garantire elevati standard di qualità ambientale, gestione sostenibile del territorio e servizi.

IL SINDACO MARASCO: “NON UN PUNTO DI ARRIVO MA DI PARTENZA”

Per Nicotera si tratta di una sfida che guarda al futuro, ma che affonda le proprie radici nel lavoro portato avanti negli ultimi anni: “Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza”, evidenzia Marasco, sottolineando come l’obiettivo della Bandiera Blu rappresenti anche uno stimolo ad alzare ulteriormente il livello della qualità ambientale e turistica della città. La strada è ancora da percorrere, ma la candidatura rappresenta già un riconoscimento del percorso intrapreso e un’occasione per rafforzare l’impegno nella tutela di una delle risorse più preziose del territorio: il mare.Ambrogio Scaramozzino