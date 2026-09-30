Vicoli diVini compie dieci anni: Vibo si trasforma in un salotto a cielo aperto

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La manifestazione Vicoli diVini compie dieci anni e il prossimo 10 ottobre Vibo Valentia si trasformerà in un salotto a cielo aperto. L’evento dedicato al vino calabrese festeggia il traguardo con quasi 40 cantine, musica, arte di strada e gastronomia nel cuore del centro storico

VIBO VALENTIA – Sabato 10 ottobre il centro storico di Vibo Valentia tornerà ad animarsi per la decima edizione di Vicoli diVini, la manifestazione dedicata al vino e al territorio, organizzata dall’Associazione Saturnalia insieme al Comune di Vibo Valentia. L’evento è sostenuto dal Gal Terre Vibonesi, dalla Regione Calabria e da Arsac, e rientra nel brand Calabria Straordinaria.

Nata con l’obiettivo di promuovere il centro storico e di farne un luogo di incontro diretto tra il pubblico e i produttori calabresi, la kermesse ha contribuito in modo significativo alla destagionalizzazione del turismo legato al vino, diventando negli anni uno degli appuntamenti fissi del calendario regionale.

UN PERCORSO TRA PIAZZE E CANTINE

Il cuore della manifestazione sarà un percorso itinerante che prenderà il via da Piazza XXIV Maggio, davanti al Monumento ai Caduti, per attraversare Piazza Garibaldi, Piazza Diaz, Largo Antico Collegio, Piazza Nusdeo, Piazza Terranova e Piazza Carmine. Lungo il tragitto quasi 40 cantine racconteranno il dinamismo produttivo del comparto vitivinicolo calabrese, con al centro i vitigni autoctoni, la promozione del territorio e l’enoturismo.

Tra isole musicali, street art e proposte gastronomiche, il pubblico potrà compiere un viaggio ideale attraverso la Calabria del vino, dal Pollino allo Stretto, partendo dalla Costa degli Dei, con la sua Doc in attesa di riconoscimento, fino ai vigneron calabresi.

LE VOCI DEGLI ORGANIZZATORI DELL’EVENTO

«Raggiungere il traguardo della decima edizione è la conferma della qualità di Vicoli diVini», ha dichiarato il sindaco Enzo Romeo, definendo la manifestazione un fiore all’occhiello per la città e per l’intera regione, oltre che «un modello vincente di marketing territoriale». Il primo cittadino ha sottolineato come il vero protagonista del successo resti il centro storico, con le sue piazze e i suoi scorci, e ha ribadito la volontà dell’amministrazione di continuare a sostenere iniziative capaci di coniugare identità, economia locale e attrattività.

Per la direttrice artistica Rosella Ruggiero, la decima edizione rappresenta «un traguardo importante ma anche una nuova ripartenza». Ruggiero ha ricordato la crescita dell’interesse del pubblico verso le cantine e la voglia dei produttori di incontrare direttamente i consumatori in una grande festa di piazza, «senza filtri», arricchita da buon cibo e musica di qualità.

LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per prendere parte all’evento è necessario acquistare un pass che comprende calice e portacalice, sei degustazioni a scelta tra le proposte delle cantine, un drink e uno snack. Il pass è disponibile in formato cartaceo presso i locali partner (Bar del Corso, Clav bar, Etoile bar, Enoteca Fabbrica, Living Burger Beer, La Locanda dei Sapori, Rubirosa Guinness Pub e Tribeca Bistrot) oppure in versione digitale sulla piattaforma Sagr.it, fino a esaurimento dei posti disponibili.

COME FUNZIONA IL PASS

Per ritirare il kit e accedere alle degustazioni, il pass, sia digitale sia cartaceo, va attivato al Punto Accoglienza in Piazza XXIV Maggio, aperto dalle 19:00 alle 22:30. Dopo tale orario non sarà più possibile ritirare il kit. Chi ha il pass digitale è invitato a presentarsi con il telefono carico, poiché il QR code è indispensabile. Chi ha il pass cartaceo dovrà custodirlo con cura ed esibirlo presso le cantine. Registrandosi su Sagr.it, anche il pass cartaceo diventa digitale e consente di controllare in tempo reale il saldo delle degustazioni direttamente dallo smartphone.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram dell’evento o chiamare il numero 328 3921100.