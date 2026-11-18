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Protocollo d’Intesa tra la l’istituto comprensivo “Vespucci-Murmura” e la Tonno Callipo promosso dall’associazione “Vibo Marina c’è” nell’ambito di un progetto di sport e formazione per gli studenti

VIBO MARINA – Promuovere i valori dello sport, favorire occasioni di confronto tra giovani e atleti e avvicinare le famiglie alla pallavolo. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa “Insieme si vince”, promosso dall’associazione di promozione sociale Vibo Marina C’è, presieduta da Attilio Fiorillo, che mette in rete l’Istituto comprensivo Vespucci-Murmura, guidato dalla dirigente scolastica Tiziana Furlano, e la Tonno Callipo Volley, rappresentata dal vicepresidente Filippo Maria Callipo e dal direttore sportivo Giuseppe Defina.

I TERMINI DELL’ACCORDO

L’accordo punta a trasformare lo sport in uno strumento di crescita, inclusione e formazione, attraverso due iniziative rivolte agli studenti e alle loro famiglie. La prima prevede il coinvolgimento diretto degli atleti della Tonno Callipo nelle attività scolastiche. I giocatori entreranno nelle classi durante le ore di educazione fisica per condividere momenti di gioco e attività sportive con gli alunni. Agli incontri si affiancheranno occasioni di dialogo e riflessione, durante le quali gli atleti racconteranno le proprie esperienze, soffermandosi sui principi che caratterizzano la pratica sportiva: rispetto delle regole, lealtà, sacrificio, spirito di squadra e capacità di affrontare le difficoltà.

La seconda iniziativa punta invece a coinvolgere le famiglie e a rafforzare il legame tra la squadra e il territorio. Il protocollo prevede infatti la distribuzione di biglietti gratuiti agli studenti dell’istituto e a un loro genitore, per consentire loro di assistere alle partite casalinghe della Tonno Callipo Volley. Un’opportunità per avvicinare i più giovani alla pallavolo, promuovere il tifo sano e offrire alle famiglie la possibilità di condividere l’esperienza delle gare dal vivo.

Soddisfazione è stata espressa dai promotori dell’intesa, che vedono nell’iniziativa un esempio concreto di collaborazione tra scuola, associazionismo e sport. Il progetto, accompagnato dal motto «Insieme si vince», intende così valorizzare le risorse del territorio e mettere al centro la formazione delle nuove generazioni, utilizzando lo sport non soltanto come attività fisica, ma anche come occasione di educazione e socialità.