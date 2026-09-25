Tropea film festival, Lina Sastri, il tempo di Ninetta

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Lina Sastri protagonista al Tropea Film Festival con il suo esordio alla regia. Presentato “La casa di Ninetta”, film autobiografico sulla madre e sulla Napoli di ieri e oggi. In arrivo su Rai Italia.

È Lina Sastri la protagonista della serata di ieri al Tropea Film Festival, diretto artisticamente da Emanuele Bertucci, promosso dall’Associazione Culturale Visionaria APS e sostenuto dall’Amministrazione comunale di Tropea, dalla Calabria Film Commission e dal GAL Terre Vibonesi. Attrice, cantante, autrice e ora regista, Sastri porta a Tropea La casa di Ninetta, il film con cui ha esordito dietro la macchina da presa, ma soprattutto una vicenda che attraversa teatro, musica, poesia e cinema. Parla del tempo e quasi subito ne mette in discussione l’esistenza: «Il tempo non esiste».

LINA SASTRI AL TROPEA FILM FESTIVAL

Racconta di avere iniziato a cantare per caso. Quel caso è diventato nel tempo una parte essenziale del suo linguaggio. Quando recita ’O tiempo, una sua poesia, il teatro trova naturalmente la strada della musica: la parola diventa voce, la voce ritmo, il passato torna presenza.

Da qui il passaggio a La casa di Ninetta. Una storia nata dalla madre, diventata prima un libro, poi un monologo teatrale e infine un film. Un percorso che restituisce bene la sua idea dello spettacolo: non forme separate, ma linguaggi diversi attraverso i quali la stessa materia può continuare a vivere.

LA CASA DI NINETTA, FILM AUTOBIOGRAFICO

Ninetta è una donna anziana, malata di Alzheimer. La figlia Lucia torna nella casa materna e, attraversando il presente, ritrova anche la propria infanzia. Ma La casa di Ninetta non è un film sulla malattia. Il racconto si apre sulla donna che Ninetta è stata, sulla famiglia, sulle sue contraddizioni, sulla Napoli di ieri e di oggi.

LA NAPOLI DI IERI E DI OGGI

Sastri la ricorda con parole nette: una donna «piena di grazia, di luce, di musica». E quella luce sembra attraversare anche la figlia: resta, ancora oggi, sul volto di Lina Sastri, nella sua voce e nel modo in cui racconta Ninetta. Proprio la musica è uno degli elementi che impediscono al film di chiudersi nella dimensione autobiografica. Ninetta vive attraverso le canzoni, attraverso la voce, attraverso una dimensione musicale che appartiene alla sua storia e che la figlia ha fatto propria quasi per caso.

Anche Napoli entra nel film senza essere soltanto uno sfondo. Le tre badanti, il mago, il monaciello e gli altri elementi della narrazione allargano il perimetro della vicenda familiare, facendo convivere presente e passato, realtà e immaginazione. È una Napoli filtrata dallo sguardo della protagonista, lontana da ogni semplice esercizio di folklore.

DALLA STORIA DI NINETTA A CARMINE, IL FRATELLO DI LINA SASTRI

E dentro la storia di Ninetta c’è anche Carmine, il fratello di Lina, una presenza familiare che il film conserva insieme al ricordo della madre. È un altro frammento di quella casa, di quella famiglia e di una vita condivisa che Sastri ha scelto di riportare sullo schermo, trasformando una vicenda profondamente personale in un racconto capace di andare oltre la propria biografia.

Il passaggio dalla scrittura e dal teatro al cinema diventa così qualcosa di più di un trasferimento di materiali. Sastri prova a trovare un’altra forma per una storia già attraversata da linguaggi differenti, lasciando che sia lo schermo a ridefinirne tempi, immagini e relazioni.

A Tropea Sastri annuncia anche l’arrivo de La casa di Ninetta su Rai Italia, mentre il racconto della sua esperienza personale e artistica continua a intrecciarsi con il cinema.

E torna allora quella frase iniziale: «Il tempo non esiste». Nel mondo di Lina Sastri ciò che è stato può riemergere in una poesia, in una canzone, in una fotografia, in un film. Può tornare, semplicemente, con il volto di Ninetta.

TROPEA FILM FESTIVAL IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi il Tropea Film Festival prosegue con l’incontro al tramonto con Mauro Fiore, Premio Oscar per la fotografia di Avatar, e con la serata che avrà come ospite d’onore Yutaka Mizutani, attore e regista giapponese.