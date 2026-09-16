A Tropea di scena il maestro Emilio Aversano

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Prosegue la programmazione culturale di settembre a Tropea con un nuovo appuntamento musicale con il maestro Aversano

TROPEA – Prosegue la programmazione culturale di settembre con un nuovo appuntamento musicale di qualità. Questa sera (mercoledì 16), alle ore 21.30, Palazzo Santa Chiara ospiterà il concerto Il Pianoforte classico-romantico, con protagonista il pianista Emilio Aversano, nell’ambito delle Serate Musicali di Armonie della Magna Graecia.

IL CONCERTO DI EMILIO AVERSANO INCENTRATO SUI COMPOSITORI CHE HANNO SEGNATO LA STORIA DEL PIANOFORTE

Il concerto proporrà un confronto ideale tra Beethoven, Schubert e Chopin. Tre autori che hanno segnato in modo indelebile la storia del pianoforte e della musica europea. Dalle atmosfere più intime ed evocative del classicismo, passando per le tensioni preromantiche dello Sturm und Drang beethoveniano. Fino alla malinconia profonda e alla delicatezza drammatica di Schubert. La prima parte della serata accompagnerà il pubblico dentro alcune delle pagine più intense del repertorio pianistico.

La seconda parte sarà dedicata alla musica di Fryderyk Chopin, nella quale l’impeto del sentimento patriottico si fonde con un linguaggio personale, raffinato e sognante. È proprio questa cifra espressiva ad aver consegnato il grande compositore polacco alla storia come il Poeta del pianoforte. Poeta capace di trasformare ogni pagina in racconto, emozione e memoria.

LA MUSICA CONTINUA AD ARRICCHIRE LA PROPOSTA CULTURALE DI TROPEA

«La musica di qualità – sottolinea il sindaco Giovanni Macrì – continua ad arricchire la proposta culturale di Tropea. Eventi come questo non sono semplici momenti di intrattenimento, ma occasioni di ascolto, bellezza e crescita culturale, capaci di offrire ai cittadini e agli ospiti un’esperienza più profonda della destinazione».

L’ingresso è di 10 euro, ridotto 5 euro. Per prenotazioni contattare il numero 327 214 9677. L’iniziativa è promossa nell’ambito di Armonie della Magna Graecia, in collaborazione con Acqua degli Dei e con il patrocinio del Comune di Tropea.