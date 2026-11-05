Il Conservatorio di Vibo ricorda Andrea Minasi con un concerto dedicato a lei

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Il 6 novembre all’Aula Magna dei Gesuiti l’omaggio degli studenti del Conservatorio Torrefranca ad Andrea Minasi, la giovane di Vibo morta investita da un’auto. Un repertorio che attraversa le sue passioni musicali, dal pianoforte alle sonorità contemporanee, per trasformare il dolore in un abbraccio collettivo nel segno della musica

VIBO VALENTIA – Sarà la musica, la sua grande passione, a tenere vivo il ricordo di Andrea Minasi, la giovane scomparsa prematuramente lo scorso agosto. Domani, 6 novembre 2026, alle 17, nell’Aula Magna dei Gesuiti di Vibo Valentia, gli studenti del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” le dedicheranno un concerto dal titolo “Andrea, una nota oltre il cielo”, in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2026/2027.

Un omaggio nato dal cuore dei suoi compagni, che hanno voluto trasformare il dolore per la perdita in un momento di condivisione, affidando proprio alla musica il compito di raccontare l’affetto e il legame con una ragazza con cui hanno condiviso esperienze, sogni e un percorso di crescita artistica e personale.

L’iniziativa è stata ideata e organizzata dalla Consulta degli Studenti, rappresentata da Laura Cataldo, Bianca Maria Provenzano, Vincenzo Gallicchio, Franco Tocci e Rosario Chieffallo, con il sostegno della Direzione del Conservatorio, che ha accolto con sensibilità la proposta, riconoscendone il profondo valore umano per l’intera comunità accademica.

UN REPERTORIO SCHE SEGUE I GUSTI E LE PASSIONI DI ANDREA

Particolarmente significativo il repertorio scelto per l’occasione, costruito seguendo i gusti e le passioni musicali di Andrea. Il percorso partirà dal pianoforte, strumento che la giovane suonava e amava, per poi attraversare composizioni più contemporanee, vicine alle sue preferenze. Saranno i suoi stessi compagni a interpretare i brani, restituendo attraverso ogni esecuzione un frammento della sua personalità e del mondo musicale che le apparteneva.

Sul palco si alterneranno Francesca Ruggiero, Samuele Barilaro, Simon Stanganello, Andrea Lavorato, Miriam Romano, Veronica Pugliese, Chiara Restuccia, Antonio Maiolo, Maria D’Agostino, Nazzareno Colloca, Alberto Greco, Fatima Deodato, Emanuele Sgrò, Francesco Spinelli e Filippo Italiano.

RITROVARSI NEL RICORDO DI UN’AMICA

La scelta di collocare il concerto tra i primi appuntamenti del nuovo anno accademico assume un significato particolare. Il ritorno alle lezioni e alle attività didattiche diventa infatti anche l’occasione per ritrovarsi nel ricordo di un’amica, facendo della musica un linguaggio capace di dare voce a sentimenti che le parole, spesso, non riescono a esprimere.

L’appuntamento sarà aperto a tutti coloro che vorranno partecipare a questo momento di ricordo e vicinanza. Per consentire anche a chi non potrà raggiungere l’Aula Magna di unirsi all’omaggio, il concerto sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Conservatorio. Una nota oltre il cielo, dunque, per ricordare Andrea attraverso ciò che più amava e che continuerà a unire, nel suo ricordo, chi ha condiviso con lei il cammino della musica.