Il Carnevale Miletese scalda i motori, annunciata l’edizione 2027

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L’associazione che organizza il Carnevale Miletese ha annunciato la nuova edizione, il raduno di carri e gruppi allegorici si terrà il 7 febbraio 2027

MILETO – È partita ormai da alcuni giorni la macchina organizzativa per la realizzazione dell’edizione 2027 del Carnevale Miletese. L’evento allegorico è promosso dall’associazione Carnevale Miletese, guidata dal presidente Antonio Sorrentino, in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mileto, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. L’appuntamento allegorico, svoltosi per la prima volta 23 anni fa, il prossimo anno si terrà nella giornata di domenica 7 febbraio 2027.

L’associazione organizzatrice ha predisposto gli aspetti principali dell’evento. L’obiettivo è «garantire che la giornata di festa si possa svolgere nel migliore dei modi e all’insegna del sano divertimento e dell’allegria». «Già dai primi giorni – rende noto la stessa associazione – sono giunte numerose le adesioni da parte di associazioni, scuole e gruppi autonomi. Hanno manifestato il proprio entusiasmo per la nuova edizione di un evento che sempre più si pone al centro del calendario invernale e tra i più attesi appuntamenti allegorici della regione».

Per quanto riguarda il programma, l’associazione mantiene per il momento il massimo riserbo sulla dimensione e sulla formazione del corteo allegorico. Ma ciò che è già stato definito è il momento del raduno delle attrazioni che faranno parte dell’evento. I partecipanti all’appuntamento si raduneranno alle 14.30 su Corso Umberto I per il consueto taglio del nastro che darà il via all’evento. Il corteo si muoverà a partire dall’incrocio tra corso Umberto I e via Episcopio. Proseguirà in sfilata lungo un circuito cittadino che attraversa Corso Umberto I, via Vittorio Emanuele III, via Duomo e Via Episcopio per poi reimmettersi su Corso Umberto I. Il tutto per diverse volte fino alla conclusione in Piazza Pio XII.

Dopo il passaggio del Corteo Allegorico e la presentazione delle diverse attrazioni il programma della serata prevede il posizionamento dei carri partecipanti al concorso allegorico lungo le vie prossime a Piazza Pio XII a far da cornice allo spettacolo di chiusura. Il culmine della serata sarà la cerimonia di premiazione dei concorsi allegorici dedicati ai carri e ai gruppi in maschera.

Quest’anno il regolamento del concorso prevede alcune novità. Resta inalterata la premiazione dei primi 3 carri e dei primi 3 gruppi classificati. Ma verranno ridefiniti i premi messi in palio rispetto alle scorse edizioni. Nei prossimi giorni l’associazione pubblicherà il regolamento aggiornatodel concorso allegorico nel quale saranno fissate le regole per la partecipazione all’evento e gli importi dei premi. L’Associazione ha comunque reso nota la volontà di aumentare i premi in palio. La graduatoria del concorso, anche quest’anno, sarà stilata in base al giudizio espresso dai 7 componenti della Giuria che valuteranno le diverse formazioni mimetizzati tra la folla ed in forma anonima.