Mileto, il Cantiere musicale internazionale porta in scena il musical su San Francesco

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Il Cantiere Musicale internazionale di Mileto, diretto da Roberto Giordano, ha realizzato un musical sul messaggio di San Francesco D’Assisi, la prima assoluta è prevista sul sagrato della Cattedrale il 27 agosto 2026

MILETO (VIBO VALENTIA) – Una nuova iniziativa extra didattica lanciata dal Cantiere Musicale Internazionale, fondato e diretto dal pianista di fama internazionale e miletese di origine, Roberto Giordano, e attivo sul territorio calabrese ormai da oltre quindici anni. Un progetto che guarda alla musica come veicolo per entrare nella storia e raccontare storie. Nasce così “Noi custodi del Creato – sulle orme di San Francesco d’Assisi” il musical annunciato negli scorsi giorni.

L’istituzione musicale, infatti, ha deciso di portare in scena, all’apice di una collaborazione multidisciplinare, un musical pensato, scritto e realizzato nel nome e nel segno di san Francesco d’Assisi. L’allestimento è previsto, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Mileto, per giovedì 27 agosto a partire dalle ore 22 sul sagrato della Basilica Cattedrale di Mileto.

«A 800 anni dalla morte del “poverello d’Assisi” – annuncia lo stesso Cantiere con una nota – attraverso un messaggio di speranza, responsabilità e amore per il Creato, arriva, nell’ambito dei festeggiamenti di San Fortunato Martire, “Noi custodi del Creato – sulle orme di San Francesco d’Assisi”. Il nuovo musical che mette in scena uno spettacolo tra arte, spiritualità e impegno per l’ambiente, avvalendosi della collaborazione per i testi originali e per la messa in scena della prof.ssa Lella Santelli».

UN VIAGGIO NEL PENSIERO DEL SANTO

Il viaggio nel pensiero del santo che ha rivoluzionato la chiesa dall’interno passa attraverso musiche, parole e arrangiamenti realizzati ad opera dei Maestri Antonio Grillo, Antonella Mirabello, Caterina Piperno, Giuseppe Tallarico, Domenico Pizzi ed abilmente eseguiti da alcuni dei loro allievi che frequentano le lezioni del Cantiere durante l’anno didattico.

Per quanto riguarda la parte cantata, l’affidamento è «alle voci dei cantori del Piccolo coro San Gerlando e Mater Jubilaei armonizzate dal M° Caterina Francese, alla quale si deve l’idea stessa del musical». A loro il compito di «fare riscoprire il valore della cura del mondo che ci è stato affidato: è questo il cuore dello spettacolo che intreccia arte e spiritualità ispirandosi alla figura di San Francesco e al suo messaggio universale di armonia con la natura».

MILETO, LA SCELTA DEL CANITERE MUSICALE INTERNAZIONALE DI RAPPRESENTARE IL MESSAGGIO DI SAN FRANCESCO

In questa atmosfera in cui «musica, parole e suggestioni visive si fondono in una rappresentazione poetica, in cui gli attori Tiziana Ceravolo, Dolores Mazzeo, Salvatore Russo e la giovanissima Beatrice Lico, parleranno a tutte le generazioni. Lo spettacolo metterà in luce l’attualità del pensiero francescano».

Un racconto, spiega ancora la Nota del Cantiere musicale internazionale «che invita a riflettere sul rapporto tra l’essere umano e l’ambiente, sottolineando l’urgenza di uno stile di vita più consapevole e sostenibile. Non solo un evento artistico, ma un’occasione di sensibilizzazione e dialogo su temi oggi più che mai centrali, come la tutela del creato, la responsabilità collettiva e la ricerca di un equilibrio tra progresso e rispetto della natura».

La scelta del Cantiere musicale è stata, quindi, quella di portare in scena «un’opera originale che unisce formazione artistica e sensibilità civile, nella convinzione che la musica possa diventare strumento privilegiato per trasmettere valori, suscitare domande e costruire consapevolezza, un’esperienza che va oltre lo spettacolo, trasformandosi in un invito concreto a prendersi cura del mondo, seguendo – conclude la nota del Cantiere – San Francesco e il suo esempio di semplicità, rispetto e amore per ogni forma di vita».