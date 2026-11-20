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Questa sera, 20 settembre 2026, alle ore 19:00, la Sala della Provincia di Vibo Valentia ospiterà “Note di Speranza”, il recital pianistico di beneficenza, promosso dall’Unicef

VIBO VALENTIA – Una serata in cui l’eccellenza musicale si mette al servizio della solidarietà e dell’impegno civile in programma questa sera, 20 settembre 2026, alle ore 19:00, presso la Sala della Provincia di Vibo Valentia che ospiterà “Note di Speranza”, il recital pianistico di beneficenza, promosso dall’Unicef, che vedrà protagonista il talentuoso maestro vibonese Giuseppe D’Aloi.

L’evento, con il patrocinio del Comune e della Provincia, nasce da una sinergia virtuosa con le principali realtà associative del territorio: Insieme per i bambini/Kiwanis, Lions International, Rotary Club Hipponion Vibo Valentia (Distretto 2102), Convegno di Cultura “Beata Maria Cristina di Savoia” e D’Proposte.

La data scelta non è casuale, ma carica di un doppio valore simbolico. Il 20 novembre si celebra infatti la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, anniversario della Convenzione ONU del 1989 che impone di porre l’interesse superiore del minore al centro di ogni scelta sociale. Contestualmente, l’iniziativa celebra gli 80 anni di UNICEF Italia (1946–2026). Dal secondo dopoguerra a oggi, l’organizzazione opera in oltre 190 Paesi per tutelare vita, salute e istruzione dei più piccoli, grazie anche alla capillare rete di volontari e comitati locali impegnati nella raccolta fondi a sostegno dell’infanzia vulnerabile.

UN VIAGGIO RAFFINATO ATTRAVERSO LA MUSICA

Per l’occasione, Giuseppe D’Aloi accompagnerà il pubblico in un raffinato viaggio attraverso la storia della musica. Il programma spazierà dal barocco della Sonata in si minore K. 87 di Domenico Scarlatti al virtuosismo romantico delle Réminiscences de Lucia di Lammermoor S. 397 di Franz Liszt, passando per l’intimismo delle Quattro Mazurche op. 17 e della Barcarola op. 60 di Fryderyk Chopin, fino alle atmosfere impressioniste di Estampes di Claude Debussy.

Il concerto rappresenta anche un emozionante ritorno a casa per D’Aloi. Classe 1995, formatosi al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, il pianista ha perfezionato i suoi studi in Polonia, all’Accademia Musicale di Poznań, conseguendo un dottorato artistico proprio su Liszt. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti internazionali – tra cui i concorsi di Airola, Gioia del Colle e Antonin – vanta un’intensa carriera concertistica che lo ha portato a esibirsi in sale prestigiose, da “Santa Cecilia” a Roma fino a Varsavia e Debrecen.

Autore dell’album Franz Liszt “An Italian Opera”, compositore e docente a Imola e Roma, D’Aloi mette oggi la sua arte al servizio della sua comunità. L’appuntamento alla Sala della Provincia si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per coniugare l’ascolto della grande musica con un gesto concreto a favore delle nuove generazioni.Ambrogio Scaramozzino