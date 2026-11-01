Le fragilità della vita di coppia al teatro di Vibo con Chiara Francini e Alessandro Federico

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Successo al Teatro di Vibo per “Coppia aperta, quasi spalancata”, con Chiara Francini e Alessandro Federico. Il testo di Dario Fo e Franca Rame ha coinvolto ed entusiasmato il pubblico

VIBO VALENTIA – La vita di coppia e le dinamiche matrimoniali al centro dello spettacolo di grande successo portato in scena giovedì scorso da Chiara Francini e Alessandro Federico, al Teatro Comunale per la rassegna “Festival Calabria Teatri in Città”, organizzata dal Comune attraverso fondi regionali. Commedia classica e ironica scritta dal premio Nobel Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta, quasi spalancata”, regia di Alessandro Tedeschi, ha entusiasmato il pubblico che ha gremito in ogni ordine di posto il teatro e ha partecipato accompagnando le varie scene con applausi e apprezzamenti.

Tra risate, gelosie e colpi di scena i due protagonisti si sono, infatti, dimostrati talentuosi interpreti, capaci di portare con maestria sul palcoscenico l’ironia sagace e il ritmo travolgente del teatro rappresentato da Dario Fo e Franca Rame.

I COMMENTI DI SINDACO E ASSESSORE

Soddisfatto il sindaco Enzo Romeo: «Chiara Francini ha dimostrato una capacità di tenere la scena che è una cosa splendida, oltre la vivacità che tutti già conoscevamo – ha dichiarato – La attendavamo da tanto tempo. Tutte le persone erano molto attirate, perché è una donna di spettacolo che riesce a dominare il palcoscenico in un modo perfetto. Siamo contenti di averla ospitata. Ho visto tanti giovani, sempre molto vicini all’arte teatrale e penso sia una cosa importante che determina educazione e cultura. La rassegna teatrale sarà lunghissima quest’anno perché avremo due stagioni: questa già in atto con i fondi regionali e una prossima con chi acquisirà la possibilità di gestire questo teatro per i prossimi cinque anni».

Grande piacere ha espresso anche l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano, per la partecipazione e il successo della serata: «Grazie a Chiara e ad Alessandro per il bellissimo spettacolo con un ritmo divertente e coinvolgente – ha sostenuto – Come Amministrazione Comunale siamo felici della risposta che sta dando il pubblico, decretando il sold out ad ogni data e riportando, così, il teatro al centro della vita culturale della città».

LE PAROLE DEI DUE ATTORI

A fine spettacolo la stessa Chiara Francini ha voluto scambiare con molta cordialità due battute con la stampa presente: «Sono molto affezionata alla Calabria e ci vengo spesso, quasi più che in Toscana – ha affermato – Il teatro è veramente bello e c’è stata una grandissima risposta del pubblico per uno spettacolo che è un capolavoro scritto da Franca Rame e Dario Fo e parla un po’ di tutti noi, in quanto descrive questo sempiterno martirio che è l’amore quando è coppia. Rimane sempre attuale, come i grandi testi di Shakesperare, che quando riescono a intercettare le emozioni e le dinamiche, allora restano opere imperiture. Il teatro deve fare anche riflettere e permettere di porsi le giuste domande. Speriamo di tornare presto anche perché il mio lavoro è la mia vacanza e mi diverto molto».

Perfetto nel ruolo di co-protagonista maschile, Alessandro Federico: «L’uomo non riesce ad accettare che la propria moglie abbia l’amante perché semplicemente non ce la fa e va in crisi – ha sottolineato – Questa commedia è una bella storia, che racconta le fragilità dell’uomo e della donna, e spero vi abbia divertito».