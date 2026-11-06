Commozione e standing ovation per lo spettacolo su Natuzza Evolo al Teatro di Vibo

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Successo al Teatro comunale di Vibo per lo spettacolo “Fortunata di Dio” scritto e prodotto da Ruggero Pegna, sulla figura di Natuzza Evolo. In sala tante persone che hanno conosciuto la mistica di Paravati

VIBO VALENTIA – Una standing ovation, applausi interminabili e tanti occhi lucidi. Il Teatro Comunale si è trasformato in un luogo di memoria, devozione e intensa partecipazione emotiva per l’arrivo di “Fortunata di Dio”, lo spettacolo, andato in scena giovedì scorso, scritto e prodotto da Ruggero Pegna, dedicato alla vita di Natuzza Evolo, la mistica di Paravati che continua a rappresentare un punto di riferimento spirituale e umano per migliaia di calabresi.

UN VIAGGIO NELLA MEMORIA COLLETTIVA

Due le rappresentazioni, alle ore 17.30 e alle 21, entrambe accompagnate da una grande attesa e da una partecipazione particolarmente sentita nel rievocare una donna che tanti hanno conosciuto, incontrato e amato. La rappresentazione è stata un viaggio nella memoria collettiva di una comunità, capace di riportare alla luce esperienze personali e sentimenti mai sopiti. Natuzza, scomparsa il primo novembre 2009, continua, infatti, a essere percepita da molti come una presenza familiare, una guida e una figura materna.

Un’emozione particolare anche per Ruggero Pegna, ideatore e produttore dell’opera, che ha sottolineato il significato speciale della tappa vibonese: «Venire in questo teatro con “Fortunata di Dio” è particolarmente suggestivo – ha affermato – proprio perché racconta una storia straordinaria, quella della mistica Natuzza Evolo, che è nata e ha vissuto in questo territorio. Sono certo che anche lei era presente ad assistere allo spettacolo».

ANNALISA INSARDà NEL RUOLO DI NATUZZA EVOLO

Sul palcoscenico a dare volto e voce alla mistica di Paravati è stata Annalisa Insardà, protagonista di un racconto che presenta la dimensione umana, familiare e spirituale di Natuzza, inserendola nel contesto storico e sociale della Calabria del Novecento con la regia di Andrea Ortis e le musiche originali di Francesco Perri. Dopo le precedenti rappresentazioni al Teatro Rendano di Cosenza e al Politeama di Catanzaro, lo spettacolo è arrivato a Vibo Valentia assumendo una connotazione particolarmente intensa, in cui il confine tra finzione scenica e ricordo personale si è fatto sottilissimo e i tanti spettatori hanno ritrovato, attraverso le parole e i gesti dell’attrice, qualcosa di una persona entrata nella propria storia.

UNA DONNA SEMPLICE E ACCOGLIENTE

Al di là dei fenomeni mistici e delle testimonianze legate alla sua spiritualità, a emergere è stata soprattutto l’immagine di una donna semplice e accogliente, che ascoltava senza giudicare e donava conforto a chi attraversava momenti difficili. A diciassette anni dalla sua scomparsa, il messaggio di Natuzza Evolo continua, dunque, a parlare al cuore della Calabria e il successo emotivo di “Fortunata di Dio” dimostra che alcune presenze non appartengono soltanto al passato, ma continuano a vivere nella memoria, nella fede e nell’affetto di un’intera comunità.