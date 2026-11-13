Vibo, al Teatro arriva “Zaleuco e Nosside”: la Calabria antica tra leggi, poesia e amore

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Angelica Artemisia Pedatella e Gianluca Sapio portano in scena, il 14novembre al Teatro di Vibo, la commedia della compagnia BA17, un incontro immaginario tra il legislatore Zaleuco e la poetessa Nosside. Ironia e riflessione sul rapporto tra razionalità, regole e sentimenti

VIBO VALENTIA – Domani, 14 novembre, alle ore 21, il Teatro Comunale di Vibo Valentia ospiterà “Zaleuco e Nosside. La prossemica dell’amore”. La storia della Magna Grecia si confronta con le contraddizioni dell’animo umano. Una commedia in prosa della Compagnia teatrale BA17, inserita nella stagione teatrale cittadina. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Comunale di Vibo Valentia.

Protagonisti sul palco saranno Angelica Artemisia Pedatella e Gianluca Sapio, interpreti di un incontro immaginario tra due illustri figure della Locride antica: Zaleuco, considerato il primo legislatore greco d’Occidente, e Nosside, poetessa che celebrò l’amore e la bellezza. Due personalità lontane per carattere e visione del mondo, chiamate a confrontarsi su una domanda che attraversa i secoli: cosa serve di più alla società, il rispetto delle leggi o la forza dei sentimenti?

LA TRAMA

La vicenda è ambientata in un ideale agone comico nell’Ade, dove i due personaggi si ritrovano dopo secoli per discutere delle sorti della Magna Grecia e del futuro della Calabria. A innescare il confronto è il progetto di Zaleuco, intenzionato a convincere un politico contemporaneo a istituire un’università a Locri, per restituire alla città la consapevolezza della propria storia. Una proposta che incontra l’opposizione di Nosside, concentrata sul valore della poesia e dei sentimenti. Da qui prende forma un dialogo ironico, tra battute, equivoci e riflessioni, nel quale la razionalità delle regole si misura con l’imprevedibilità dell’amore.

«Scrivere di Zaleuco e Nosside mi ha a lungo spaventata, perché sono due giganti della storia della Calabria antica», racconta Angelica Artemisia Pedatella, autrice, regista e attrice dello spettacolo. La commedia, spiega, è stata la chiave per conciliare il rispetto per queste figure con l’esigenza di farle conoscere alle nuove generazioni, utilizzando il linguaggio del comico per leggere criticamente l’attualità. «Ridere e pensare insieme sembra un’operazione delicata, ma le repliche già fatte hanno dimostrato che siamo riusciti a ottenere un risultato», aggiunge.

IL LEGAME TRA ZALEUCO E LA CULTURA CONTEMPORANEA

Anche Gianluca Sapio sottolinea il legame tra il personaggio di Zaleuco e la cultura contemporanea. Il legislatore locrese, vissuto nel VII secolo avanti Cristo, viene rappresentato come una figura burbera e buffa, rigorosa fino al punto di accettare il sacrificio di un occhio pur di rispettare la propria legge. Ma dietro la comicità si sviluppa una riflessione sui conflitti che attraversano ancora oggi le relazioni personali e sociali. «Ognuno di noi ha dentro di sé un po’ di Zaleuco e un po’ di Nosside», osserva l’attore, richiamando il contrasto tra razionalità e sentimento.

Lo spettacolo si inserisce nel percorso avviato dalla compagnia BA17 nel 2021 per attualizzare miti e personaggi classici e avvicinare il pubblico al patrimonio storico e culturale calabrese. La stagione teatrale, inserita nel cartellone regionale del Festival Calabria Teatri in Città e finanziata con fondi Pac Calabria 2014-2020, propone un programma che comprende anche nomi come Serena Autieri, Chiara Francini, Edoardo Leo e Giancarlo Giannini.

La regia è firmata da Angelica Artemisia Pedatella, mentre Silvana Esposito cura aiuto regia, scenografia e costumi. Completano il gruppo di lavoro Giuseppe Ingoglia, voce fuori campo, il compianto Salvino Nucera per la consulenza linguistica, Raffaele Guzzo per la direzione di scena e Lorenzo Cardamone per le creazioni videografiche.