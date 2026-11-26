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Giancarlo Giannini in scena a Vibo, ha alternato grandi versi della letteratura italiana e straniera ai brani della tradizione napoletana

UN mostro sacro del cinema, del teatro e del doppiaggio italiano e internazionale qual è Giancarlo Giannini ha calcato il palcoscenico del Teatro Comunale di Vibo nello spettacolo “Versi e Musica” . Spettacolo nell’ambito della rassegna “Festival Calabria Teatri in Città”. Iniziativa organizzata dal Comune attraverso fondi regionali e con promoter per lo spettacolo specifico Maria Teresa Marzano e Cristiano Montesano. Quando Giancarlo Giannini è comparso in scena il pubblico, che ha gremito ogni posto del teatro, gli ha tributato un lungo applauso. L’emozione suscitata da questo grande attore era palpabile in platea e sui palchi.

AL TEATRO DI VIBO GIANNINI INTERPRETA VERSI DI CELEBRI COMPONIMENTI ITALIANI E STRANIERI

La sua voce, che ognuno aveva imparato a conoscere in tanti film e spettacoli, è stata il tramite tra il pubblico e la poesia recitata. E il piacere di ascoltarla dal vivo ha preso subito il sopravvento. Durante l’appuntamento vibonese il maestro Giannini ha interpretato versi di celebri componimenti italiani e stranieri, coinvolgendo il pubblico, che ripeteva a memoria quelle parole entrate da anni nelle menti e nella vita di ogni spettatore.

Sul palco le letture poetiche si sono intervallate a spazi musicali tenuti dal cantante Gianluigi Esposito. Con i musicisti Antonio Saturno e Gianni Marcellini, che hanno emozionato e divertito i partecipanti attraverso le note dei più classici e conosciuti pezzi tradizionali partenopei.

SODDISFATTI IL SINDACO DI VIBO ENZO ROMEO E L’ASSESSORE ALLA CULTURA STEFANO SORIANO

Soddisfatti il sindaco Enzo Romeo e l’assessore alla Cultura Stefano Soriano. Entrambi hanno felicemente sottolineato come il teatro sta velocemente divenendo un’abitudine dei cittadini, che da tanto tempo ne chiedevano e aspettavano l’apertura come luogo identificativo dell’essere vibonese.

Il protagonista Giancarlo Giannini ha gentilmente voluto condividere alcuni dei suoi ricordi artistici più belli. Oltre che insegnamenti di una lunga carriera: «Ero già stato a Vibo molti anni fa al teatro Valentini, recitando in Romeo e Giulietta in una compagnia fantastica. Ed è una grande emozione trovarmi adesso nel nuovo Teatro Comunale, atteso per tanto dai cittadini – ha affermato –. Nello spettacolo cerco di coinvolgere il pubblico, parlandoci e trasmettendo un po’ di allegria e energia positiva. Gli spettatori aspettano questa favola che racconto e lo faccio volentieri, ma ho dietro dei geni, Shakespeare, Pirandello, Dante, Leopardi, De Filippo, basta dire le loro parole. La poesia è un concerto ed è difficile da ripetere – ha aggiunto Giannini – Per interpretare bene, per esempio, l’Infinito di Leopardi bisogna leggerlo prima centinaia di volte e sarà come riunire tutte le sue opere. Se un attore sa dire una poesia ha già fatto la metà del lavoro. Bisogna imparare dalla semplicità e dalla fantasia, a cui non si pensa più. La mia fortuna è stata di avere conosciuto dei grandi maestri che con una frase ti possono cambiare la vita».