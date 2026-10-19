Vibo, “Vicoli diVini” fa il boom di presenze anche nel 2026

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In migliaia hanno affollato il centro storico di Vibo in occasione di “Vicoli DiVini” che anche quest’anno ha fatto il boom di presenze. La manifestazione consolida nel panorama degli eventi del vino calabrese con un percorso che ha fuso enogastronomia e bellezze architettoniche

VIBO VALENTIA – Migliaia di visitatori, 35 cantine e il centro storico di Vibo trasformato in un percorso di degustazioni, musica e scoperta del patrimonio cittadino grazie a “Vicoli diVini” che archivia con un bilancio positivo la sua decima edizione, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del panorama enologico calabrese.

L’evento, organizzato dall’associazione Saturnalia insieme al Comune di Vibo Valentia, con il sostegno del Gal Terre Vibonesi, della Regione Calabria e di Arsac, ha richiamato appassionati, famiglie e visitatori provenienti da tutta la Calabria e da altre regioni del Sud. Un risultato significativo anche alla luce del rinvio imposto dall’allerta meteo nel fine settimana precedente.

IL CENTRO STORICO DI VIBO INVASO DA MIGLIAIA DI PERSONE

Il percorso ha attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi della città, da piazza XXIV Maggio a piazza Garibaldi, passando per piazza Diaz, largo Antico Collegio, piazza Nusdeo, piazza Terranova e piazza Carmine. Le degustazioni proposte dalle 35 cantine ospiti, accompagnate da spettacoli musicali e momenti di intrattenimento, hanno animato il cuore antico di Vibo, trasformandolo in una vetrina per la produzione vitivinicola regionale e per le bellezze architettoniche cittadine.

LA SODDISFAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE “SATURNALIA”

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti anche quest’anno, che premiano gli sforzi di tutto lo staff di Saturnalia», hanno dichiarato Rosella Ruggiero, direttrice artistica della manifestazione, e Christian Russo, presidente dell’associazione. «Quando abbiamo iniziato, dieci anni fa, abbiamo pensato a un evento che parlasse di vino e promuovesse il centro storico. Siamo felici che siano cresciuti sia la manifestazione sia il contesto che la accoglie. Possiamo considerarci apripista di un modello oggi consolidato in Calabria».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Enzo Romeo, che ha sottolineato la capacità dell’iniziativa di coinvolgere pubblici diversi. «Il centro storico pieno di amanti del vino, giovani e famiglie dimostra che l’evento ha trovato la formula giusta per parlare a un pubblico eterogeneo, desideroso di divertirsi e scoprire le bellezze di Vibo. Continuiamo a considerarlo un modello di turismo esperienziale utile a destagionalizzare l’offerta e a promuovere la città».

UN SUCCESSO CHE SI RINNOVA DA 10 ANNI A QUESTA PARTE

Il decennale ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il lavoro dei produttori locali. «Il GAL Terre Vibonesi è orgoglioso di aver accompagnato Vicoli diVini in questo percorso», ha affermato il presidente Vitaliano Papillo, ricordando l’impegno a sostegno dei viticoltori vibonesi e il lavoro verso la nascente Doc Costa degli Dei, legata ai vitigni Magliocco Canino e Zibibbo. «Iniziative come questa favoriscono l’incontro diretto tra produttori e consumatori e portano visitatori nel cuore della città».

Nel corso della serata spazio anche allo sport, con la presentazione della nuova squadra di pallavolo della Tonno Callipo, inserita nel programma della manifestazione.

Al termine della decima edizione, i componenti dell’associazione hanno ringraziato istituzioni, sponsor, cantine, operatori del food, artisti, volontari, forze dell’ordine e personale impegnato nell’organizzazione e nella gestione degli spazi. Un lavoro corale che ha contribuito alla riuscita di un appuntamento ormai riconoscibile nel calendario degli eventi calabresi e che, nelle intenzioni dei promotori, guarda già alle prossime edizioni.