Ginnastica artistica: stage della Moonlight Dancing Vibo con Elisa Meneghini

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UNO stage di ginnastica artistica con Elisa Meneghini ospite di eccezione: è quello organizzato dalla Asd Moonlight Dancing di Vibo. Stage fortemente voluto da Giandomenico Palmieri, responsabile regionale Csen del settore ginnastica artistica. Una giornata che ha lasciato il segno fra le giovani atlete appartenenti alla Asd Moonlight Dancing e Olimpia Natural Fitness, perché il tutto si è svolto alla presenza di Elisa Meneghini, atleta della Nazionale italiana, campionessa assoluta e protagonista azzurra alle Olimpiadi di Rio 2016. “Elisa porta con sé la firma di una carriera straordinaria – queste le parole di Giandomenico Palmieri – costruita con dedizione, sacrifici, eleganza e una determinazione d’acciaio. Guardarla muoversi e ascoltare i suoi consigli è stato come toccare con mano l’alto livello della ginnastica, offrendo ai nostri ragazzi l’opportunità unica di interfacciarsi con una realtà d’élite, respirando l’essenza di questo sport ai massimi vertici”.

Le atlete della Moonlight Dancing con l’attestato di fine stagione

Moonlight Dancing Vibo ed Elisa Meneghini: condivisione di bei momenti di ginnastica ritmica

​Quello che si è svolto a Vibo con Elisa Meneghini e la Moonlight Dancing Vibo è stato qualcosa in più di un semplice evento di ginnastica artistica. Questo perché oltre la tecnica, oltre i titoli e i palcoscenici internazionali, vi è stato un momento magico di autentica condivisione. Il mondo della ginnastica la conosce da sempre con l’affettuoso soprannome di “Mini”, ma la verità è che dietro quella statura si nasconde una gigantessa di passione e sensibilità.

Nel corso dello stage, Elisa si è dimostrata un’atleta dal cuore immenso, capace di accorciare ogni distanza, di mettersi al livello dei ragazzi e di trasmettere loro non solo correzioni tecniche, ma pura ispirazione. “​I nostri ginnasti non hanno lavorato solo elementi: hanno condiviso sorrisi e emozioni con una persona molto umile e dal cuore grande” aggiunge Palmieri. E infine: “​Grazie Elisa per questa giornata indimenticabile e anche un grazie a tutti i miei cari allievi che, con gli occhi lucidi e pieni di meraviglia, ci ricordano ogni giorno perché amiamo così tanto questo sport”.