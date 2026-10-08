Karate, attesi a Vibo oltre 1000 atleti provenienti da sei regioni d'Italia

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Dal 10 all’11 ottobre prossimi Vibo Valentia diverrà la capitale del Karate in occasione della “Coppa del Presidente – Memorial Franca Bilardi”: attesi oltre 1.000 atleti provenienti da sei regioni d’Italia

VIBO VALENTIA – Oltre un migliaio di atleti, tecnici e accompagnatori attesi a Vibo Valentia per un fine settimana dedicato al karate e alla promozione del territorio. La presentazione è avvenuta oggi, 8 ottobre 2026, al Comune la «Coppa del Presidente – Memorial Franca Bilardi», organizzata dal Comitato regionale Fijlcam Calabria – Settore Karate, in programma il 10 e 11 ottobre al PalaMaiata.

La competizione coinvolgerà le categorie dagli Under 12 agli Juniores, nelle specialità Kata e Kumite. Saranno sei le regioni rappresentate: Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Lombardia e Basilicata.

UNA VETRINA PER VIBO VALENTIA

L’assessore allo Sport Stefano Soriano ha evidenziato la ricaduta dell’evento sulla città: «Si tratta di un evento di rilevanza straordinaria, che porta almeno mille persone tra atleti e staff. Insomma, sarà una vetrina eccezionale anche per Vibo Valentia e anche per tutto il territorio provinciale».

Per Viola Zangara, presidente del settore Karate del Comitato regionale Fijlcam, la partecipazione conferma la crescita della manifestazione: «La Coppa del presidente registra una partecipazione imponente e numeri che proiettano Vibo Valentia e la Calabria al centro del panorama italiano».

SPORT E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

L’iniziativa non si limiterà alle competizioni. Clara Nino, ideatrice del progetto, ha spiegato infatti che la manifestazione è stata ammessa al finanziamento regionale del bando Sport e Grandi eventi. «Non è solo di una competizione, ma di un volano per la promozione del territorio», ha affermato, evidenziando anche la presenza di specialisti, medici e nutrizionisti impegnati in attività dedicate al benessere degli atleti.

Grazie alla collaborazione con Agape e la Pro Loco di Vibo Valentia, rappresentata da Giusi Fanelli, saranno inoltre proposti tour culturali per atleti, accompagnatori e famiglie alla scoperta del patrimonio storico e paesaggistico della città.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Alla presentazione hanno partecipato il presidente regionale Fijlcam Enzo Migliarese, il commissario tecnico regionale Luciano Dichiera e la responsabile social media Paola Fittante. Il programma entrerà nel vivo sabato 10 ottobre, con il taglio del nastro e l’avvio delle gare al PalaMaiata. È prevista la presenza del presidente nazionale Fijlcam, Gianni Morsiani, e del presidente nazionale del settore Karate Davide Benetello.

Per due giornate Vibo sarà così punto di riferimento per il karate nazionale, con un appuntamento che unisce sport, benessere e valorizzazione del territorio.