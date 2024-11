2 minuti per la lettura

La vetta in Serie D non è una novità per la Vibonese attuale capolista, ma lo diventa se si considera il primato solitario, avvenuto a distanza di 19 anni dall’ultima volta, sempre nel segno di Pippo Caffo. Anche nella scorsa giornata la squadra rossoblù era al comando, sia pur in coabitazione. Stessa cosa nel 2017, quando poi vinse allo spareggio e fu promossa in C. Ma una Vibonese in vetta da sola (se si escludono le prime giornate) non si verificava, appunto, da 19 anni. E l’anello di congiunzione con quella Vibonese anche allora capolista da sola in Serie D è proprio Pippo Caffo, come si diceva. Adesso come presidente, a quel tempo come socio e direttore generale.

Pippo Caffo e la Vibonese capolista: nel 2005 l’ultima volta

Riavvolgendo il nastro, torniamo al 2005. Nel mese di novembre, 19 anni addietro, Vibonese capolista solitaria nel torneo di Serie D con Caffo in società. Con Mauro Zampollini in panchina, la squadra, dopo la coabitazione iniziale con il Sorrento, prese il primato solitario alla nona giornata, il 6 novembre del 2005, battendo il Sapri per 2-0. Reti siglate da Rosa e da Privitera. Quel primato in solitudine i rossoblù lo mantennero anche la domenica successiva, quando vinsero contro il Cosenza sul campo neutro di Latronico (in provincia di Potenza) sempre per 2-0 (in gol Serri e Ferraro). Primato poi perduto nella terza domenica di novembre di quell’anno, andando ko nello scontro diretto di Sorrento (0-2). A fine stagione, campani promossi e rossoblù ai play off, con successivo ripescaggio nei professionisti.

Il gruppo dirigenziale del 2005

Diciannove anni addietro la Vibonese era quindi capolista solitaria di Serie D e proprio in quella stagione (2005/06) Pippo Caffo entrò a far parte della dirigenza rossoblù. Nell’organigramma societario risultava come direttore generale. Al suo fianco il presidente Santino Gurzillo, il vice presidente Francesco Patania, l’amministratore delegato Massimo Colistra e l’altro socio storico Rino Figliano. Con loro alla guida la Vibonese, dopo il percorso nei play off (vinse quelli del girone, ma si fermò nella fase nazionale, allora prevista dal regolamento), ottenne il ripescaggio in Serie C2. Fu il primo storico salto nei professionisti (e c’erano anche Saverio Mancini segretario e Carlo Sposato massaggiatore, tutt’ora in società).

La Vibonese di oggi

Adesso c’è un’altra storia tutta da scrivere e senza alcun assillo particolare, il che rende la mente più libera e l’animo più propositivo. Diciannove anni dopo la Vibonese targata Pippo Caffo è di nuovo capolista, da sola, in Serie D. A guidare il gruppo costruito dal ds Meli c’è il tecnico Michele Facciolo, vibonese di Pizzo. Scafatese, Siracusa e Reggina le principali avversarie per conquistare la Serie C. Ma in questo momento l’avversario più difficile da battere è lo scetticismo che regna attorno alla squadra. Sono sempre toppo pochi gli spettatori allo stadio.