Il tecnico vibonese Peppe Macrì vicino alla Nazionale Under 16

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Il tecnico vibonese Peppe Macrì possibile preparatore atletico dell’Under 16 della Nazionale di calcio italiana .

PEPPE Macrì, apprezzato tecnico del calcio calabrese con esperienze anche in importanti club delle due massime serie, è stato scelto per far parte del gruppo tra cui poi verrà selezionato colui che dovrà ricoprire il ruolo di preparatore atletico dell’Under 16 della Nazionale di calcio italiana.

Una notizia che si configura come un riconoscimento delle qualità professionali che da anni contraddistinguono il professore Macrì (è docente negli istituti superiori), un nome che ad ogni inizio di stagione è sui taccuini di molte compagini calcistiche che intendono avvalersi delle sue prestazioni.

MISTER PEPPE MACRI’ VANTA ESPERIENZE SIGNIFICATIVE ANCHE IN SQUADRE DI SERIE A

Tra i club che in passato lo hanno avuto nel proprio staff tecnico, si ricordano il Brescia in serie A, la Reggina in B, il Crotone in A e B, il Cosenza, la Vibonese, la Vigor Lamezia, il Sapri in D e il Messina in C. Tanti, pure, i premi che ha ricevuto per i risultati conseguiti dal suo eccellente lavoro, tra cui quello come migliore preparatore atletico della Calabria.



Lui, con l’umiltà ma anche con la consapevolezza dei propri mezzi, sta con i piedi per terra, sa che non sarà facile spuntarla. «Per me – dice con una punta di orgoglio – è già una soddisfazione far parte del gruppo, poi si vedrà». Intanto gli giungono attestati di stima e di felicitazioni da parte di colleghi e amici con cui negli anni ha condiviso il difficile ma gratificante lavoro calcistico.

Tra questi quello dell’allenatore Gianluca Falsini, con cui in passato ha lavorato nella Reggina: «Sei eccezionale – gli scrive in un messaggio –. So che in Calabria hai un’ottima reputazione. La competenza con cui svolgi il tuo compito di preparatore, la passione infinita che ci metti e l’energia che trasmetti ai giocatori sono uniche, ti avrei voluto con me nella Primavera della Roma, ma purtroppo i quadri sono già completi, sei il numero uno».

IL TECNICO VIBONESE RITENUTO UN’ECCELLENZA DEL CALCIO CALABRESE

Passione, dunque, competenze tecniche, apprezzabile capacità di relazionarsi con giocatori e colleghi, disponibilità al confronto e al dialogo, aggiornamento continuo, rispetto della persona sono le qualità che fanno di Peppe Macrì una eccellenza del calcio calabrese e non solo, doti che fanno parte del suo bagaglio professionale e umano.