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Fabrizio Maglia dà le dimissioni, non sarà più il direttore sportivo della Vibonese. Addio irrevocabile nonostante il primato solitario in classifica. «Non ci sono più i presupposti per continuare»

VIBO VALENTIA – Uno scossone improvviso attraversa gli uffici dello stadio Luigi Razza e interrompe bruscamente l’atmosfera di festa che accompagnava il cammino della Vibonese. Proprio nel momento più esaltante della stagione agonistica, con la formazione rossoblù fresca di conquista della vetta solitaria del girone dopo tredici giornate, arriva l’ufficialità delle dimissioni del direttore sportivo Fabrizio Maglia.

Un addio che suona come un fulmine a ciel sereno per la piazza e per l’intero ambiente sportivo calabrese, maturato a distanza di pochi giorni dal pesante e prestigioso successo esterno ottenuto sul campo del Sambiase, risultato che aveva proiettato i vibonesi al comando del torneo.

A rendere pubblica la rottura è stato lo stesso dirigente lametino attraverso una nota diffusa agli organi di informazione, nella quale lo stesso Maglia ha comunicato la decisione irrevocabile di fare un passo indietro, pur rinviando a un momento successivo eventuali approfondimenti sulle ragioni dello strappo.

“DIMISSIONI IRREVOCABILI”

«Comunico le dimissioni irrevocabili da direttore sportivo della Us Vibonese Calcio – si legge nel messaggio firmato da Fabrizio Maglia –. Riservandomi una più approfondita analisi nei prossimi giorni, ho ritenuto opportuno farmi da parte considerato che non ci sono più i presupposti per continuare a causa di divergenze con la società, pur se nel momento in cui la squadra sta attraversando un periodo straordinario», si è limitato a far sapere l’ormai ex diesse rossoblù.

La notizia si abbatte sul club proprio nel cuore di una settimana particolarmente sentita dalla tifoseria rossoblù, che si prepara a riabbracciare per la prima volta la squadra nelle vesti di capolista davanti al proprio pubblico. Nonostante la frattura insanabile con i vertici societari, Fabrizio Maglia ha voluto chiudere la sua breve nota riservando un pensiero affettuoso e di sincero incoraggiamento allo spogliatoio e alla guida tecnica: «A mister Marra, al suo staff e alla squadra, rivolgo un grosso in bocca al lupo», chiosa il dirigente lametino. Resta ora da capire quali saranno le prossime mosse del club per ricomporre l’assetto dirigenziale e preservare la serenità del gruppo.

