Traversata dello Stretto, l'impresa delle nuotatrici vibonesi Alice e Daniela

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Le nuotatrici vibonesi Alice Scaturchio e Daniela Bilotta dell’Asd Nuoto Acsi Pizzo completano con successo l’impegnativa traversata a nuoto dello Stretto di Messina affiancate dall’allenatore Tonino Verduci

PIZZO – Sono vibonesi le due partecipanti più piccole alla Traversata dello Stretto di Messina. Si tratta di Alice Scaturchio e Daniela Bilotta, entrambe giovanissime atlete dell’Asd Nuoto Acsi Pizzo. Le due ragazze hanno affrontato una delle prove più affascinanti e impegnative del nuoto in acque libere, dimostrando grande coraggio, forte determinazione e profonda passione per la disciplina. A seguirle e accompagnarle in questa importante esperienza è stato il loro allenatore Tonino Verduci, che ha affiancato le giovani atlete durante l’intera traversata, sostenendole in ogni singolo momento.

Nei giorni scorsi uno studente dell’istituto Nautico di Pizzo, Massimo Maduli, aveva effettuato la stessa impresa.

LA TRAVERSATA DELLO STRETTO DELLE NUOTATRICI VIBONESI

Si tratta di un risultato che riempie d’orgoglio non soltanto la locale società sportiva, ma l’intero territorio della provincia di Vibo Valentia. Alice e Daniela, nonostante la loro giovanissima età, hanno dimostrato una notevole maturità sportiva, misurandosi con successo in una sfida che richiede un’adeguata preparazione fisica, grande resistenza e, soprattutto, tanta forza mentale.

La Traversata dello Stretto rappresenta infatti una prova assolutamente unica nel suo genere. Nuotare nel tratto di mare che separa la Calabria e la Sicilia significa doversi confrontare con le insidie della distanza, le forti correnti marittime e le mutevoli condizioni del mare, trasformando ogni singola bracciata in una vera e propria sfida con se stessi.

Alice Scaturchio e Daniela Bilotta entrano così a pieno titolo nel cuore dello sport vibonese, portando in alto il nome di Pizzo e della loro associazione sportiva in una delle manifestazioni più suggestive e complesse del nuoto in acque libere. Un meritato plauso viene rivolto alle due giovanissime nuotatrici e all’allenatore Tonino Verduci per l’intenso lavoro svolto, la dedizione e l’impegno costante che hanno reso possibile il coronamento di questa straordinaria esperienza.