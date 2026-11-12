Volley Serie A3: Tonno Callipo, c’è voglia di riscatto

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Per la Tonno Callipo c’è voglia di riscatto dopo la partenza con difficoltà: per domenica 15 novembre è atteso il Lecce. Parla Mussari

VIBO VALENTIA – Una partenza con qualche difficoltà per i giovani ragazzi del Tonno Callipo, le due sconfitte consecutive (Sorrento in casa e Terni in trasferta) hanno fatto scattare la scintilla della voglia di tornare a vincere e per farlo chiedono il sostegno del loro pubblico.

Ad attendere i ragazzi di Lanci, domenica al PalaMaiata alle ore 16.00, è l’Aurispa Lecce, una delle due vicecapolista di questa Serie A3 insieme a Castellana, certo non un cliente facile.

La squadra si è allenata bene e ha la forza per tenere testa alla vice capolista.

Della trasferta di Terni ne ha parlato il giovane regista Nicola Mussari.

«Siamo partiti molto forte, imponendo subito il nostro gioco e riuscendo a dettare i ritmi della partita. Siamo stati molto puliti, commettendo pochissimi errori e gestendo bene le varie situazioni. Nei set successivi, però, loro sono cresciuti molto, soprattutto a muro e in battuta, mentre noi non siamo riusciti a fare quel piccolo passo in più per portarci avanti. Siamo stati abili a rimanere sempre attaccati ai set, ma nei momenti importanti loro sono stati più bravi».

Si capisce che una squadra così giovane ha bisogno di lavorare per crescere e Mussari lo sottolinea.

«Sì, assolutamente. Siamo ancora all’inizio della stagione e abbiamo tanta voglia di riscatto. In settimana ci stiamo concentrando soprattutto sul continuare ad amalgamarci sempre di più, cercando di trovare maggiore intesa e soprattutto più continuità nel nostro gioco, riducendo quei cali che abbiamo avuto nel corso delle ultime partite».

Arriva l’Aurispa Lecce, da prendere con le pinze, che gara sarà per voi?

«Sarà sicuramente difficile, perché affronteremo una squadra molto forte e organizzata, che arriva da due vittorie importanti contro Sorrento e Castellana. Noi, però, scenderemo in campo con lo stesso atteggiamento di sempre, cercando di lottare su ogni pallone e seguendo le indicazioni del nostro allenatore. Siamo fiduciosi che, con l’aiuto del nostro pubblico, che in casa rappresenta sempre una spinta importante, riusciremo a disputare una bella partita e a ottenere punti».