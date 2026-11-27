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Blitz all’alba di oggi, venerdì 27 novembre 2026, dei Carabinieri di Avellino: 20 persone in carcere per traffico internazionale di cocaina e armi. Ordinanza del Gip di Napoli su richiesta della DDA

Venti persone sono finite in carcere all’alba di oggi, venerdì 27 novembre 2026, in un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino contro il traffico internazionale di cocaina. Le accuse sono associazione finalizzata al narcotraffico e detenzione e porto abusivi di arma da fuoco.

Il blitz dei Carabinieri

I militari del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Hanno operato insieme al personale dei Comandi dell’Arma territorialmente competenti e dei reparti Speciali. Il Gip del Tribunale di Napoli ha firmato il provvedimento su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (DDA) partenopea.

Secondo le prime ricostruzioni, strade chiuse, palazzi circondati, arresti e perquisizioni hanno segnato l’operazione notturna. L’organizzazione avrebbe operato tra le province di Avellino e Benevento, con ramificazioni in altre aree della Campania.

Le accuse e l’inchiesta

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina. Devono rispondere anche di detenzione e porto abusivi di arma da fuoco.

L’indagine è coordinata dalla DDA di Napoli. Gli investigatori avrebbero ricostruito i canali di approvvigionamento e di spaccio, le rotte della cocaina e le aree in cui il gruppo avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella vendita. Si parla di presunti vertici e gregari di una “holding” del narcotraffico.

I dettagli in conferenza stampa

I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa in Procura, dove è atteso il procuratore Gratteri .