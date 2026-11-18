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Quattro figli minori maltrattati in provincia di Avellino per sette anni. Coppia arrestata dai carabinieri del comando provinciale

Per sette anni avrebbero maltratto quattro figli minorenni in provincia di Avellino. Una coppia è stata arrestata dai carabinieri del comando provinciale. Indagini portate avanti dai militari dell’Arma e coordinate dal procuratore capo facente funzioni, Francesco Raffaele. La donna si trova nel carcere di Avellino, il compagno nella Casa Circondariale di Salerno.

Maltrattati figli minori: ricostruiti episodi

Attività investigativa partita nel 2020. Ricostruiti gravi episodi di maltrattamenti per i quali il padre era stato già arrestato lo scorso aprile. I gravi indizia a carico della coppia avvalorati dalla collaborazione con i militari dell’Arma degli psicologi dei centri antiviolenza dell’Avellinese e del personale di servizi sociali. Tra le prove a carico della coppia anche una rilevante raccolta di testimonianze e l’analisi di alcuni profili social dove gli inquirenti avrebbero acquisito immagini e filmati che confermerebbero le violenze.