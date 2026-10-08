Incidente sul lavoro ad Avellino, precipita dal tetto di un capannone: Morto operaio

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Ennesimo incidente sul lavoro, un operaio 55enne è morto dopo esser caduto da un capannone a Prada principato ultra. Ieri un altro operaio Antonio Simone aveva perso la vita nel salernitano.

PRATA PRINCIPATO ULTRA (AVELLINO) — Una nuova e drammatica morte bianca scuote il mondo del lavoro e riaccende l’allarme sulla sicurezza nei cantieri. Un operaio è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone in provincia di Avellino. La tragedia si è consumata questa mattina, 8 ottobre 2026, nel territorio comunale di Prata Principato Ultra. La vittima è Pietro Pellegrino, un operaio di 55 anni originario di Sassano, in provincia di Salerno. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l’uomo stava lavorando allo smontaggio di pannelli solari quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da una notevole altezza, un volo che non gli ha lasciato scampo.

L’INTERVENTO DEI SOCCORSI E L’APERTURA DELL’INCHIESTA PER L’OPERAIO MORTO SUL LAVORO

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne purtroppo non c’è stato nulla da fare: i medici ne hanno dovuto constatare il decesso a causa dei traumi gravissimi riportati nell’impatto al suolo. Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine e gli ispettori del lavoro per i rilievi di rito e per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza. Sulla vicenda la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, accertare eventuali responsabilità e verificare la regolarità delle misure di protezione adottate durante le operazioni di smantellamento dell’impianto fotovoltaico.

La morte sul lavoro di Pietro Pellegrino si aggiunge a quella di ieri, 7 ottobre 2026, del 46enne Antonio Simone. Operaio edile, il 46enne ieri era impegnato in lavori all’interno di un’azienda della filiera zootecnica ad Apollosa. Secondo una prima ricostruzione, stava realizzando un muro in cemento quando la struttura ha ceduto, travolgendolo. Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi attivati sul posto, per Simone non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica di questo primo crollo sono in corso accertamenti da parte degli organi competenti.