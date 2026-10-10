Lioni, lite tra fratelli in un bar finisce a martellate: arrestato 60enne

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A Lioni, in provincia di Avellino, un 60enne ha aggredito il fratello a martellate in un bar dopo una lite tra fratelli. Arrestato per tentato omicidio dai Carabinieri.

LIONI (AVELLINO) — Una lite, ieri 9 ottobre 2026, tra fratelli si è trasformata in un tentativo di omicidio. È finito in carcere per avere aggredito il fratello a colpi di martello, un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio si è consumato nel cuore della cittadina irpina: l’episodio è avvenuto nella serata di ieri in provincia di Avellino, e nello specifico i carabinieri della Stazione di Lioni hanno arrestato l’uomo per tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’arma, l’intervento dei carabinieri è scattato dopo una segnalazione al 112 di una lite in corso in piazza della Vittoria a Lioni. Dalle prime verifiche è emerso che l’aggressione sarebbe avvenuta in un bar, per cause ancora da accertare. Il 60enne avrebbe colpito il fratello maggiore alla testa e al volto con un martello. La violenza inaudita ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari: il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino, dove è tuttora ricoverato.

LIONI, LITE TRA FRATELLI, IL RINTRACCIO E IL TRASFERIMENTO IN CARCERE

Subito dopo i fatti, i carabinieri si sono attivati per rintracciare il responsabile,. Il 60enne è stato rintracciato a casa e arrestato dai carabinieri. L’uomo si trova nel carcere di Bellizzi Irpino, a disposizione dell’autorità giudiziaria per rispondere dell’accusa di tentato omicidio.