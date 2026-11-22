1 minuto per la lettura

Un 60enne della provincia di Napoli è morto durante una battuta di caccia al cinghiale a Castelvetere sul Calore, nell’Avellinese

Un uomo di 60 anni, residente in provincia di Napoli, è morto nella mattinata di domenica 22 novembre 2026 durante una battuta di caccia al cinghiale a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato colpito da un proiettile partito accidentalmente dal fucile di un altro cacciatore. La dinamica resta al vaglio degli investigatori.

Il colpo durante la battuta di caccia

Il ferimento mortale è avvenuto mentre era in corso l’attività venatoria nel territorio del comune irpino. Il 60enne è deceduto sul posto. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze dello sparo e come il colpo abbia raggiunto la vittima.

L’ipotesi iniziale è quella di un incidente: un altro partecipante alla battuta avrebbe esploso il colpo che ha ferito mortalmente l’uomo. Si tratta di una ricostruzione preliminare sulla base dei primi elementi raccolti dai carabinieri.

Morto durante la caccia, le indagini dei carabinieri di Montella

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.