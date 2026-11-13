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Gianni Festa, 65 anni di giornalismo tra passione e sentimento. Cerimonia ad Avellino per il compleanno professionale.

Pubblichiamo ampi stralci dell’intervento di Gianni Festa, giornalista rigoroso e persona amabile, – che del Quotidiano del Sud è stato, tra l’altro, direttore responsabile e condirettore per la Campania – tenuto in occasione di una bella cerimonia che il Comune di Avellino ha organizzato per lui in occasione dei 65 anni di professione.

Autorità, amici, colleghi, sono onorato della vostra presenza e vi ringrazio di cuore. Un grazie ai padroni di casa, ai consiglieri comunali, alla giunta e con grande affetto e stima al caro sindaco avv. Nello Pizza per aver voluto rendere omaggio, promuovendo e organizzando questo evento, per i 65 anni della mia professione di giornalista.

Dedico questo incontro ai tanti colleghi scomparsi con i quali ho attraversato intensi brani di vita. (…) Tanti i compagni di viaggio che hanno lasciato ricordi indelebili nel loro passaggio terreno. (…) Dunque 65 anni di giornalismo: più vite vissute, nelle diverse gerarchie redazionali.

Tutto ebbe inizio a partire dagli anni Sessanta con il Corriere dell’Irpinia. Allora entrai per la prima volta nella storica tipografia Pergola in via Trinità, fucina straordinaria di classe dirigente. Da Augusto Ricciardi, il Ricciardetto di Montanelli, a Guido Dorso, Carlo Barbieri, Biagio Agnes, e a tanti altri che hanno dato lustro al giornalismo nazionale e internazionale.

Lì, tra le fumanti linotype, e la suggestione delle righe di piombo espulse da un congegno infernale, scoppiò in me l’amore per la professione. Ricordo ancora la notte insonne aspettando l’alba per poter leggere il mio primo articolo, “Uomini e topi nel centro storico di Avellino”.

Quello scritto era insieme la denuncia per la città dolente e nel contempo la rivendicazione di un impegno da sentinella contro chi mortificava i bisogni della comunità. Ieri, come oggi, per la rinascita della città della quale rivendico tutta intera la mia radice di avellinese doc, orgoglioso di esserlo nonostante tutto.

GIANNI FESTA, IL GIORNALISMO DAI GRANDI INVIATI AI REPORTAGE SU MAFIA E TERRORISMO

Dicevo più vite. Rispettando le persone, le regole sociali, il senso umano talvolta in crisi.

Ai miei ragazzi ho sempre insegnato che per non cadere negli errori bisogna ascoltare vittime e carnefici. Perché la complessa umanità non deve essere considerata una scatola vuota.

In questi lunghi anni mi sono sforzato di testimoniare passione civile, schierandomi dalla parte degli ultimi con impegno e dedizione, cercando di non commettere errori, che pure mi è capitato di fare.

Tante le delusioni nate dai conflitti con quella razza padrona che in nome dell’interesse economico ha tentato di minare la mia autonomia professionale.

Ho fatto vivere decine di testate, utilizzando le poche risorse ricavate dal mio lavoro: in Irpinia, in Campania, in Italia. Quando la libertà veniva sottoposta a pressioni, ho detto più volte no. Sono andato via senza sbattere porte. Poi ho ricominciato. Sempre. Non mi sono mai rassegnato, né sentito sconfitto. Forse deluso.

Mi sono battuto per la libertà degli altri, cosa che continuo a fare nonostante i miei 86 anni, 87 a dicembre, che mi collocano tra i pochi decani della stampa italiana.

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Il mio orgoglio è quello di aver fornito alla classe dirigente della professione giornalistica decine e decine di giovani oggi impegnati nelle grandi testate nazionali e nelle televisioni a diffusione europea. Primi fra tutti mio figlio Carmine oggi direttore del Corriere della Sera a Torino, le due mie figlie Natascia e Simona, la prima firma autorevole del Corriere del Mezzogiorno per il suo impegno culturale, e Simona dolcissima creatura counsuelor nell’ascolto dei più fragili. Se tutto questo è, non è solo il mio esempio che li ha indirizzati, ma la straordinaria capacità della madre Sofia che ha inculcato in loro grandi valori, per l’assenza di un marito errante.

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Dicevo prima della gerarchia redazionale. L’ho percorsa quasi tutta: da precario per molti anni fino a ricoprire i vertici direzionali de il Mattino. A questa testata devo la grande opportunità di realizzare il sogno per fare il più bel mestiere del mondo. Da inviato ho conosciuto bellezze e tristezze del mondo intero, storie di vita che oggi sono impresse nella mia testa e nel mio cuore. (…)

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Il Mattino dunque. Ho raccontato in quelle pagine eventi epocali. Straordinario viaggiare con Papa Wojtyla nella trincea del cattolicesimo difficile dei Paesi Bassi dove il collega Ettore Mo mi salvò dal pericolo di aggressione, mentre nella piazza di Amsterdam si bruciava il fantoccio di Giovanni Paolo II.

Nello scrigno della mia memoria si conservano tanti ricordi di questi 65 anni. Ecco i miei quasi dieci anni trascorsi come pendolare tra Napoli e Palermo mentre infuriava la guerra di mafia che uccideva magistrati di grande valore. Ricordo il massacro del giudice Rocco Chinnici, capo del pool antimafia, ucciso sotto casa con una raffica di Kalascinov.

E poi Salvo Lima che avevo intervistato qualche giorno prima che la mafia si vendicasse. E ora lo vedevo lì davanti alla sua villa in un rivolo di sangue.

E nitido è il ricordo della strage di Capaci con la morte di Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Ascoltai nel Palazzo di giustizia di Palermo, e Falcone mi spiegò che la mafia va temuta solo se gli metti le mani in tasca. Già, la mafia: il generale Dalla Chiesa alla mia domanda sul come si sconfigge la malapianta mi rispose: cominciando dai banchi della scuola. Sicilia bella e amara: ricordo i miei reportage e i colloqui con padre Pintacuda e padre Sorge, sostenitori della Primavera di Palermo al tempo di Leoluca Orlando.

DAL MEDIO ORIENTE IN FIAMME AL DOLORE DEL TERREMOTO

Tra le vite vissute non posso stasera non ricordare due eventi straordinari: i reportage della guerra nel Libano in fiamme dove con il collega Vittorio Dell’Uva, recentemente scomparso, fummo miracolati da una scarica di proiettili conficcatasi a pochi millimetri dal serbatoio di un auto sulle colline della Beha. Drammatico e liberatore fu il giorno in cui un ragazzo armato di mitra me lo puntò sul petto facendomi vivere in un solo attimo l’intera mia vita, con la grande tristezza di non poter più rivedere i miei affetti.

Era stato lo scudetto con i colori italiani sulla maglietta militare a fare esaltare il ragazzino che gridava, spostando l’arma, i nomi dei calciatori italiani campioni del mondo in quel caldo agosto dell’82. Beirut, Israele, il Medio Oriente, quella tragica alba nei campi di Sabra e Shatila dove i carrarmati israeliani passarono sui corpi di centinaia di palestinesi che erano in pieno sonno. Il Medio Oriente per me grande lezione di vita. Da allora la causa giusta dei palestinesi guidati da Arafat è diventata il mio credo: occorre battersi per la creazione dello Stato della Palestina oggi ancora martoriata con le sue vittime innocenti.

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L’altro fatto epocale. La mia terra ferita. Il terremoto del 23 novembre 1980. Quanto dolore, rabbia, lacrime. Scene di una crudeltà inimmaginabile. Una tra le tante vissute tra Sant’Angelo, Lioni, Laviano. Accadde a Lioni in piazza San Rocco. Si scavava con le mani per recuperare i corpi. Rosetta D’Amelio, la vera eroina del terremoto, era al mio fianco mentre una madre chiamava il figlio Diego ancora vivo nel sottosuolo.

Tre giorni di pena e di speranza. Poi Diego venne tirato fuori dalle macerie, un brevissimo accenno al sorriso, poi i suoi occhi si chiusero per sempre. Che strazio. Il giornale titolò il mio reportage: “La favola di Diego”. Fu ripreso da quasi tutte le testate nel mondo.

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LA STAMPA LOCALE E LE SFIDE DEL FUTURO NELL’ERA DIGITALE

Tante storie. Quante emozioni. L’affondamento della nave Stabia nel porto di Salerno in una notte di burrasca. La lunga attesa dei familiari dei marinai imbarcati in attesa del recupero dei loro cari.

E poi la stagione dei rapimenti con i racconti dall’Aspromonte. Passa il tempo e nuove emozioni si aggiungono a quelle precedenti. Interi mesi si consumano nella stagione del terrorismo con la mobilitazione dell’informazione nel caso Moro. Tante interviste, molti particolari narrati con ansia. E ancora. Quante notti passate aspettando gli ultimi arresti per tangentopoli o le confessioni dei politici da parte dei giudici di Mani pulite. Tasti del computer che si consumano per raccontare Craxi e le sue lettere da Hammamet a cui rispondevo puntualmente con cortesia e indignazione per la sua condizione di esule.

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Cari amici, l’altra sera, in vista di questo evento. sono andato a curiosare nel mio archivio tra migliaia di articoli: mi sono quasi spaventato per ciò che mi è capitato vivendo. Dicono che sono depositario di una memoria storica. È il bello dell’età.

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Sessantacinque anni vissuti con la passione e il sentimento, tra successi e insuccessi, tra grandi storie e storie minori, nella stampa scritta, alla guida di tutte le televisioni irpine, nei siti on line e girando il mondo non si possono facilmente riassumere. in poco spazio. Già, dimenticavo: sono stato anche dall’altra parte della barricata come consigliere nazionale e regionale dell’Ordine dei giornalisti e poi alla guida del Corecom Campania, l’Istituzione di controllo delle emittenti locali.

Esperienza straordinarja per capire il mondo delle televisioni.

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Questo è stato parte del mio mondo nell’informazione. Oggi la situazione è capovolta. L’informazione fa fatica ad essere il sale della democrazia. Il pericolo di rendere il presidio di libertà privo di autonomia è dietro l’angolo. Il quarto potere, suggestiva definizione di un tempo, è dimezzato. Stampa, social media, Tv sono entrati un una vera e propria tempesta. Un percorso ancora da completare, soprattutto da comprendere come è nel caso dell’intelligenza artificiale.

Quanto sia intelligente è tutto da vedere. Un groviglio di interessi rende tutto più difficile. Il mestiere di giornalista deve cercare nuove forme di comunicazione.

Deve combattere le fake news e tenere a bada la razza padrona. Tipi come Trump che ha fatto la lista di proscrizione tra i buoni e i cattivi, applicando un ferreo bavaglio, che offende la dignità e l’autonomia della professione andrebbero assolutamente banditi dal contesto sociale.

Alle sigle sindacali, all’Ordine dei giornalisti e alla federazione della stampa, alla coscienza di chi esercita la professione raccomando una nuova rivoluzione per rifondare il rapporto cittadini-informazione-democrazia.

Concludo tornando al primo Corriere dell’Irpinia del 1923 e da me ereditato, circa un quarto di secolo fa, per soffermarmi sul ruolo della stampa locale.

Nella grande tempesta essa trova un rifugio di dignità. Ma da sperimentato e improvvisato editore dico che essa sopravvive solo se si inchina al potere che ne riduce la credibilità.

E qui mi rivolgo alla sensibilità del sindaco Nello Pizza. In quasi tutte le città, le amministrazioni pubbliche, in modo equanime, adottando i piani di comunicazione distribuiscono risorse per l’editoria. Lo faccia anche Avellino dove le risorse sono state fino ad ora distribuite con il criterio di amico o nemico.

Il vanto del Corriere è quello di non essersi mai inginocchiato per sopravvivere. Il giornale che fu di Dorso antifascista e per questo perseguitato continua nella sua linea democratica ponendosi contro l’illegalità, la camorra che si infiltra anche nel nostro territorio con le complicità locali mantiene la sua linea di rigore soprattutto come presidio di libertà nel segno della nascita di una nuova classe dirigente capace di lottare per il riscatto del Sud contro gli sbandieratori di falsità sulla questione meridionale. Per dirla con Dorso la rivoluzione o sarà meridionale o non sarà.

Con questa riflessione che vi consegno vi ringrazio voi tutti per la partecipazione partecipazione straordinaria che mi ha commosso e che si aggiunge ai miei tanti vissuti in questi miei primi 65 anni di giornalismo.