Tragedia a Paolisi: 26enne si ribalta con la sua auto e perde la vita

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Tragedia a Paolisi in provincia di Benevento. Un ragazzo di 26 anni si ribalta con la sua autovettura e muore

Tragedia nella zona Asi di Paolisi in provincia di Benevento. Un giovane di 26 anni è morto in seguito a un incidente lungo la strada a scorrimento veloce. La vittima guidava una Fiat Punto. Per cause non ancora precisate, l’autovettura si è ribaltata per poi finire fuori strada. Il ragazzo procedeva in direzione della rotatoria che conduce verso Arpaia e Sant’Agata de’ Goti. Avrebbe perso il controllo della Fiat Punto uscita poi dalla carreggiata prima del violentissimo impatto che ha portato alla morte del 26enne.

I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Ma i soccorritori hanno subito capito che per il 26enne non c’era nulla da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Boena e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Effettuati i rilievi e avviati gli accertamenti del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente e i motivi per cui l’automobile è finita fuori strada.