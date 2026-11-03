Donna trovata morta nella piscina di casa, l’ex marito arrestato in provincia di Benevento respinge le accuse

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Donna trovata morta nella piscina di casa nel Comasco, l’ex marito arrestato a Cusano Mutri (provincia di Benevento) respinge le accuse: «Non sono io l’omicida».

CUSANO MUTRI (BENEVENTO) – «Non ho ucciso io Patrizia». È questa la dichiarazione con cui Carmine Civitillo, 76 anni, ha respinto ogni accusa davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. L’uomo, arrestato sabato sera (31 ottobre) dai carabinieri di Como a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, è ritenuto dagli investigatori il responsabile della morte dell’ex moglie, Patrizia Monteleone, 64 anni. L’interrogatorio si è svolto nel carcere di Benevento nell’ambito della procedura per rogatoria. Assistito dal suo legale, l’avvocato Rocco Condello, Civitillo ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio, proclamandosi innocente e contestando le accuse che hanno portato al suo arresto.

Donna trovata morta nella piscina di casa nel Comasco

La vicenda risale allo scorso 27 settembre. Patrizia Monteleone fu trovata senza vita nella piscina dell’abitazione dell’ex marito, a Buccinigo, frazione di Erba, in provincia di Como. Dopo mesi di accertamenti, sabato sera è scattato l’arresto di Civitillo, raggiunto dai militari nel suo paese d’origine, Cusano Mutri. Da lì il trasferimento nel carcere di Benevento, dove l’uomo si trova attualmente detenuto.