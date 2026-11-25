1 minuto per la lettura

Pannarano, incendio in una fabbrica di razzi nautici: due operai gravemente feriti trasferiti al centro grandi ustionati del Cardarelli.

PANNARANO (BENEVENTO) – Momenti di paura si sono vissuti quest’oggi, 25 novembre 2026, nel Beneventano per un incendio divampato all’interno di un capannone-deposito di una fabbrica situata a Pannarano. La fabbrica dove è divampato il rogo è specializzata nel confezionamento di fuochi e razzi di segnalazione per la nautica. Nel rogo sono rimasti gravemente feriti due operai. Secondo quanto si apprende, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato il tetto di una delle strutture presenti all’interno dello stabilimento. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’impianto, insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai lavoratori coinvolti. I due operai, inizialmente trasportati d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento, sono stati successivamente trasferiti al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli a causa della gravità delle ferite riportate.

INDAGINI IN CORSO PER CHIARIRE LE CAUSE DELL’INCENDIO ALLA FABBRICA DI PANNARANO

Proseguono intanto gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma e dei tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire cosa abbia innescato l’incendio. Già a partire da domani dovrebbe prenderà il via la conta dei danni subiti dalla struttura produttiva.