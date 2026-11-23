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Sono tre donne di origine cinese le persone denunciate a piede libero a Taverola, contestati a una 57enne i reati di istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. Centro massaggi abusivo scoperto dai carabinieri
Prostituzione in un centro massaggi abusivo a Taverola, in provincia di Caserta. Denunciate a piede libero tre persone. Si tratta di una donna di cinquantasette anni, di origine cinese. Ritenuta dagli investigatori gravemente indiziata di istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.
La scoperta del centro massaggi abusivo grazie a un’attività di controllo e approfondimento investigativo condotta dai Carabinieri della Stazione di Teverola, in provincia di Caserta.
Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, l’appartamento condotto in locazione dalla stessa donna sarebbe stato utilizzato come base per consentire a due connazionali della 57enne cinese di effettuare prestazioni sessuali nei confronti dei clienti. Denunciate a piede libero anche le altre due donne. Contestata la permanenza irregolare sul territorio italiano. Informata la autorità giudiziaria delle attività di indagine svolte dai militari dell’Arma.
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