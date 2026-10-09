Camorra, confisca di beni per un milione e mezzo a Caserta

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Colpo alla Camorra, nel mirino il clan Belforte e i Casalesi: confiscati dalla Dia beni per un milione e mezzo di euro a Caserta

CASERTA – Maxi confisca della DIA da oltre un milione e mezzo di euro nel Casertano. I provvedimenti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno colpito due fratelli imprenditori condannati per contiguità con il clan Belforte e un ex agente della polizia penitenziaria ritenuto organico ai Casalesi, azzerando patrimoni e beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.

Società, immobili e rapporti finanziari per un valore complessivo stimato di oltre un milione e mezzo di euro sono stati confiscati oggi (9 ottobre 2026) nell’ambito di un’operazione della Direzione Investigativa Antimafia nei confronti di tre pregiudicati. Il Centro Operativo DIA di Napoli sta eseguendo due provvedimenti di confisca, ai sensi del Codice antimafia, emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione misure di prevenzione, a fronte di altrettante proposte avanzate dal Direttore della DIA.

IL PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DI DUE FRATELLI IMPRENDITORI

Un primo provvedimento ha colpito due fratelli imprenditori che operavano nel settore della produzione del calcestruzzo, arrestati nel 2014 e successivamente condannati per contiguità con il clan Belforte di Marcianise. L’inchiesta, condotta anche grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, aveva svelato una strutturata modalità di riscossione del “pizzo” tramite la loro azienda. Il meccanismo criminale ideato dai due imprenditori, definiti anche “le spie del pizzo”, si fondava su sovrafatturazioni che, “gonfiando” i costi rispetto alle effettive forniture, consentiva la creazione di ”fondi neri” destinati al pagamento delle estorsioni. I due, inoltre, organizzavano incontri tra gli appartenenti al sodalizio camorristico e gli imprenditori taglieggiati, i quali spesso erano essi stessi a rivolgersi spontaneamente ai colleghi collusi affinché questi indicassero loro i referenti del clan da contattare per ”mettersi a posto”.

IL PUBBLICO UFFICIALE INFEDELE

L’altro provvedimento riguarda un pubblico ufficiale infedele, ex agente della polizia penitenziaria, fermato una prima volta nel 2000 per concorso in estorsione ed associazione a delinquere di stampo mafioso, ritenuto organico al clan dei casalesi. Dal 2010 l’uomo si trova in carcere a seguito di molteplici sentenze di condanna anche per rapina, illecita concorrenza con minaccia e violenza, ricettazione, falso, distruzione di scritture contabili. In entrambi i casi, le investigazioni economico-patrimoniali effettuate dalla Direzione Investigativa Antimafia hanno consentito di accertare le consistenti sproporzioni fra le capacità reddituali e le effettive disponibilità patrimoniali e finanziarie.