Caserta, il comune sciolto per camorra: il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar

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Comune di Caserta sciolto per camorra, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar respingendo il ricorso dell’ex sindaco Carlo Marino.

CASERTA — Lo scioglimento del Comune di Caserta per infiltrazioni della criminalità organizzata è definitivo. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco Carlo Marino, confermando la sentenza di primo grado del Tar della Campania e la validità del provvedimento governativo adottato su proposta del Ministero dell’Interno nell’aprile 2025.

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto pienamente provato il condizionamento dell’ente locale da parte dei clan camorristici, evidenziando legami tra l’amministrazione, dirigenti comunali e ambienti della criminalità organizzata, oltre a marcate irregolarità nella gestione delle gare d’appalto pubbliche.

COMUNE DI CASERTA SCIOLTO PER CAMORRA, RESPINTE LE TESI DIFENSIVE: PERSISTENTE LA PRESENZA DEI CLAN BELFORTE E CASALESI

Tra i punti centrali del ricorso presentato dall’ex primo cittadino figurava la presunta disgregazione del clan Belforte, che la difesa riteneva attestata da diverse sentenze passate in giudicato. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno rigettato l’argomentazione sulla base dei dettagliati rapporti forniti dalle forze dell’ordine e inclusi nella relazione del Viminale.

Le informative di polizia confermano infatti la piena ed evolutiva operatività sul territorio casertano di gruppi criminali legati sia al clan Belforte sia ad altri sodalizi mafiosi, tra cui spicca la presenza del clan dei Casalesi.

APPALTI VIARI E GESTIONE PARCHEGGI: GLI INTERESSI DELLE DITTE COLLUSI

La decisione del Consiglio di Stato ha trovato solido riscontro nelle evidenze emerse relative all’assegnazione dei servizi pubblici e dei lavori sul territorio comunali.

In particolare, la relazione ministeriale e le indagini hanno acceso i riflettori sull’affidamento delle opere per il collegamento viario cittadino a un’impresa riconducibile a un imprenditore ritenuto contiguo al clan Zagaria. Parallelamente, forti ombre sono emerse sulla gestione dei parcheggi cittadini, concessi a una società i cui titolari sono risultati direttamente imparentati con esponenti di primo piano del clan dei Casalesi.