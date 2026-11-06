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Sequestro di beni per un valore di 3 milioni di euro a un imprenditore ritenuto vicino al clan dei Casalesi. Nel 2023 condannato in primo grado per associazione mafiosa

Sequestrati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere beni per un valore di tre milioni di euro a un imprenditore ritenuto un esponente del clan dei Casalesi. Nello specifico si tratta di: 11 unità immobiliari tra Casal di Principe, Casapulla e San Nicola la Strada anche di pregevole valore; 3 beni mobili registrati, tra cui un potente motoscafo di 15 metri, 3 società e 33 rapporti finanziari.

Accertamenti patrimoniali effettuati dal Centro Operativo della DIA di Napoli. Emersa una consistente sproporzione fra la capacità reddituale dell’imprenditore rispetto alle effettive disponibilità patrimoniali e finanziarie.

Condannato ad otto anni in primo grado nel 2023 per associazione per delinquere di stampo mafioso, l’imprenditore aveva – si legge in un comunicato stampa della Dia – «uno storico rapporto con il sodalizio dei casalesi – fazione Schiavone – in quanto ha fornito, addirittura dall’inizio degli anni 2000, un contributo continuativo alla conduzione di specifiche attività criminali, tra cui principalmente la fornitura di materiale edile alle imprese aggiudicatarie degli appalti pubblici “controllati dal clan dei casalesi”». E così avrebbe «garantito, inoltre, la liquidità finanziaria” di spettanza dell’organizzazione criminale, oltre a fornire supporto logistico attraverso la disponibilità dei locali delle sue aziende per effettuare apposite riunioni tra appartenenti al clan».

Le aziende operanti nel settore della fornitura dei materiali edili considerate strumentali alla gestione delle attività economiche del clan, ovvero adoperate per trasferire danaro dalle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, attraverso il sistema del “cambio assegni” e/o delle fatturazioni fittizie, agli esponenti del clan dei casalesi che avevano “gestito” i pubblici affidamenti: l’imprenditore era quindi uno dei soggetti “economici” che costituivano la “struttura imprenditoriale” utilizzata a vantaggio dell’associazione camorristica.