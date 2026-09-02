Caserta, perde la borsa con 2000 euro sul bus: riconsegnata dai dipendenti

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Una donna perde la borsa sul bus a Caserta, all’interno 2000 euro circa in contanti e i documenti; i dipendenti la ritrovano, riconsegnata alla proprietaria

CASERTA – Un attimo di distrazione che poteva costarle caro, trasformato in una storia a lieto fine grazie all’onestà e all’efficienza del personale di bordo. Una donna ha smarrito la propria borsa, contenente i documenti personali e circa duemila euro in contanti, a bordo di un autobus della Linea 02 (Caserta-Marcianise-Santa Maria Capua Vetere) gestita da AIR Campania.

L’allarme è scattato non appena la viaggiatrice, scesa dal mezzo, si è accorta della dimenticanza. Avvertita l’azienda, le ricerche sono partite immediatamente: Pietro, addetto all’esercizio, ha individuato il bus interessato una volta rientrato presso la sede aziendale di Caserta-Firema, rintracciando la borsa ancora intatta sul veicolo.

Il conducente Giovanni si è poi occupato di contattare la proprietaria per la riconsegna. Commossa ed emozionata, la donna ha espresso profonda gratitudine ai lavoratori per la prontezza e l’integrità dimostrate.

I complimenti ai dipendenti sono arrivati anche dai vertici dell’azienda di trasporto pubblico. L’amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, ha espresso il proprio plauso per l’operato del team: «Bravissimi, sono davvero orgoglioso di voi».