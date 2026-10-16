Furto di computer e tablet al comune di Castel Volturno: Arrestato un uomo

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Furto a Castel Volturno: Arrestato dalla Polizia un uomo sorpreso a rubare nel Comune. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

CASTEL VOLTURNO- (CASERTA)- La polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo, ritenuto responsabile di un furto all’interno del Palazzo comunale di Castel Volturno. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’intervento è scattato nelle prime ore della mattinata, quando gli agenti della squadra volante del commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno sono giunti presso la sede comunale in seguito alla segnalazione di un furto in atto, trasmessa dalla centrale operativa della questura di Caserta. Sul posto, i poliziotti hanno raccolto la testimonianza di una dipendente comunale che, poco prima, aveva sorpreso un uomo all’interno degli uffici dell’anagrafe, allertando immediatamente le forze dell’ordine.

Durante il controllo dell’area esterna dell’edificio, gli agenti hanno notato un uomo uscire da una porta di emergenza con una busta di plastica. Bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale. Nel corso della stessa sono stati rinvenuti un computer portatile, un tablet e altri oggetti, tra cui alcuni utensili.

FURTO AL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO, I DANNI AGLI UFFICI COMUNALI

I successivi accertamenti, svolti anche con il supporto della polizia scientifica, hanno consentito di ricostruire le modalità di accesso alla struttura. L’uomo sarebbe entrato nel Palazzo comunale attraverso una finestra rimasta aperta a causa di un guasto. All’interno degli uffici, gli agenti hanno riscontrato ingenti danneggiamenti distribuiti su tutti e tre i piani dell’edificio: porte divelte, armadi forzati e locali completamente messi a soqquadro.

IL SACCHEGGIO ALL’ANAGRAFE E I PRECEDENTI DELL’INDAGATO

Particolarmente grave la situazione negli uffici dell’anagrafe, dove sarebbe stata rinvenuta una cassaforte scardinata. Questo oltre a diversi attrezzi presumibilmente utilizzati per forzare gli accessi e gli arredi. Il materiale informatico recuperato è stato riconosciuto come appartenente al Comune, mentre uno degli utensili rinvenuti è stato sottoposto a sequestro. Dagli ulteriori accertamenti è emerso, inoltre, che l’uomo era già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.