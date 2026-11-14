Castel Volturno, 31enne arrestato con oltre 11 chili di droga in casa

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Blitz della Polizia con unità cinofile in una casa a Castel Volturno : arrestato un 31enne trovato in casa con oltre undici chili di droga.

CASERTA – Un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, pronto per essere immesso sul mercato locale dello spaccio, è stato sottratto alla criminalità nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato sul litorale domizio. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno hanno infatti tratto in arresto un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

IL BLITZ CON LE UNITÀ CINOFILE A CASTEL VOLTURNO E IL MAXI SEQUESTRO DROGA

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, 13 novembre, al termine di una mirata attività info-investigativa. I poliziotti di Castel Volturno hanno fatto irruzione nell’abitazione del 31enne eseguendo un’accurata perquisizione domiciliare. I poliziotti erano affiancati sul campo dalle unità cinofile giunte in supporto da Napoli e Ladispoli,

All’interno dell’immobile gli investigatori hanno scoperto una sorta di deposito della droga. Il bilancio finale dell’operazione ammonta a oltre 11 chilogrammi complessivi di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro circa 6,2 chilogrammi di hashish, 3,4 chilogrammi di marijuana e 1,6 chilogrammi di cocaina. Nell’appartamento erano inoltre presenti un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il taglio e il confezionamento delle singole dosi.

L’ARRESTO IN FLAGRANZA

Alla luce dell’ingente quantitativo di stupefacente ritrovato, al termine delle formalità di rito il 31enne è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’indagato è stato successivamente tradotto presso la casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.