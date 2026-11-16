Orta di Atella, 17enne spara al padre dopo lite per 300 euro: arrestato

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Orta di Atella, lite familiare per 300 euro degenera nel sangue: 17enne spara tre colpi di pistola al padre, arrestato.

CASERTA – Una banale discussione in ambito familiare degenerata in una violenta sparatoria, culminata con un figlio minorenne che impugna una pistola ed esplode diversi colpi contro il proprio genitore. È la drammatica vicenda ricostruita dai Carabinieri, che hanno tratto in arresto un ragazzo di 17 anni con le gravi accuse di tentato omicidio aggravato e detenzione abusiva di arma da fuoco.

SPARA AL PADRE: L’AGGUATO NELLE CAMPAGNE DI ORTA DI ATELLA

L’episodio si è consumato nella tarda serata di ieri, 15 novembre 2026, in una zona campestre del territorio comunale di Orta di Atella (in provincia di Caserta), lungo la strada provinciale 22. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il diciassettenne avrebbe esploso tre colpi con una pistola calibro 6,35 all’indirizzo del padre, un uomo di 53 anni, ferendolo in più punti. I proiettili hanno raggiunto l’uomo all’addome — causandogli una perforazione intestinale — oltre che all’anca sinistra e alla caviglia destra. Alla radice dell’insano gesto vi sarebbe stata la presunta sottrazione di circa 300 euro, somma che il giovane accusava il padre di avergli portato via. Soccorso tempestivamente, il 53enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Frattamaggiore (Napoli), dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L’uomo resta ricoverato in prognosi riservata, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Subito dopo la sparatoria, i militari dell’Arma hanno avviato le ricerche e gli approfondimenti investigativi per fare piena luce sull’accaduto. Le indagini hanno condotto rapidamente all’abitazione del minore, dove è scattata una perquisizione domiciliare. All’interno dell’immobile i Carabinieri hanno rinvenuto un proiettile inesploso calibro 6,35, risultato compatibile con quelli esplosi contro la vittima. Nel corso degli accertamenti il giovane ha inoltre confermato le proprie responsabilità. Inoltre il 17enne ha fornendo agli investigatori elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti. Sebbene l’arma utilizzata per fare fuoco non sia stata ancora ritrovata. Espletate le formalità di rito, il 17enne è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Napoli, accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei. Il ragazzo resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.