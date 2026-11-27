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Caserta, la Commissione straordinaria certifica un disavanzo da 42 milioni di euro: il Comune sciolto per camorra rischia il terzo dissesto.

CASERTA – Una voragine nei conti pubblici da circa 42 milioni di euro. È la cifra monstre certificata per il bilancio del Comune di Caserta dalla relazione illustrativa allegata allo schema di Rendiconto della gestione 2025, approvato con delibera di giunta dalla Commissione straordinaria che guida l’ente dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche disposto nell’aprile del 2025. Nonostante oltre dieci anni di dissesto finanziario, i debiti dell’amministrazione non accennano a diminuire e sullo sfondo si profila ora lo spettro di un terzo default, un triste primato per una città capoluogo.

L’ANALISI DELLA VORAGINE FINANZIARIA, IL DISAVANZO E LE TRE COMPONENTI DEL DEBITO DEL COMUNE DI CASERTA

L’ente proviene già da due dichiarazioni di dissesto, con la seconda procedura tuttora aperta e non ancora conclusa, eppure il quadro economico resta drammatico. Come dettagliato in una nota ufficiale dalla Commissione presieduta dalla prefetta Antonella Scolamiero, il buco da 42 milioni di euro «è sostanzialmente originato da tre componenti diverse».

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QUOTE FAL, DEBITI FUORI BILANCIO E ACCANTONAMENTI DELL’OSL

Nel dettaglio contabile, la prima voce, pari a circa 15 milioni di euro, deriva dalla reiscrizione obbligatoria per legge delle quote del Fondo Anticipazione Liquidità (Fal), ovvero le risorse incassate dal Comune negli anni precedenti al dissesto in atto per fronteggiare le carenze di cassa. Altri 15 milioni di euro sono invece imputabili all’emersione di numerosi debiti fuori bilancio. Il terzo elemento scaturisce infine da un aggiornamento della situazione contabile dell’Organismo straordinario di liquidazione (Osl) relativo al dissesto in corso, da cui è emersa la necessità di accantonare ulteriori 11 milioni di euro: circa 5 milioni legati a proposte transattive non accettate dai creditori e circa 6 milioni per coprire un differenziale negativo da finanziare. Lo schema del Rendiconto della gestione 2025 è stato ora trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per l’acquisizione del parere previsto dalla normativa vigente.