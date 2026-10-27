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Quindicimila volumi, arredi storici e documenti unici legati a Luigi Vanvitelli: parte la campagna di mecenatismo Art Bonus destinata al restauro della Biblioteca Palatina, uno dei tesori più preziosi del Palazzo Reale. Nel mirino gli effetti dei cambiamenti climatici sulla conservazione del patrimonio librario.

REGGIA DI CASERTA (CASERTA) – Custodire la memoria della Reggia di Caserta significa proteggere non soltanto la magnificenza dei suoi saloni e dei suoi giardini, ma anche il patrimonio di libri, manoscritti e documenti che racconta la storia del Palazzo Reale. È con questo obiettivo che prende il via la nuova campagna Art Bonus destinata al restauro della Biblioteca Palatina, uno dei tesori bibliografici e architettonici del complesso vanvitelliano. L’obiettivo è raccogliere 220.874 euro per finanziare un programma di manutenzione e conservazione che punta a preservare una collezione di circa 15mila volumi di altissimo pregio, custoditi in scaffalature e arredi d’epoca, autentici capolavori di ebanisteria e soluzioni architettoniche concepite per organizzare e valorizzare la raccolta.

Reggia di Caserta, al via l’Art Bonus per il restauro della Biblioteca Palatina

Tra i pezzi di maggiore rilievo, risultano la prima edizione originale della Dichiarazione dei Disegni del Reale Palazzo di Caserta di Luigi Vanvitelli, pubblicata nel 1756 dalle Stamperie Reali di Napoli, e i carteggi originali delle Lettere di Vanvitelli, risalenti al periodo 1751-1768. Documenti che raccontano la genesi della Reggia e il pensiero del suo architetto, offrendo una testimonianza diretta di una delle più importanti imprese architettoniche del Settecento italiano.

Il clima mette a rischio il patrimonio culturale

Ma anche i tesori più preziosi sono vulnerabili. A minacciare la conservazione di questo patrimonio sono i cambiamenti climatici e le conseguenti oscillazioni dei parametri termoigrometrici, ovvero delle condizioni di temperatura e umidità degli ambienti. Variazioni che possono compromettere nel tempo la stabilità dei materiali e accelerare il deterioramento di carta, legature e superfici lignee.

Il progetto prevede il restauro conservativo di 150 libri e documenti che presentano le maggiori esigenze di recupero, insieme a un’accurata spolveratura dell’intera raccolta libraria e a interventi di disinfestazione mirata degli arredi e delle librerie. Un’operazione che punta a intervenire sulle criticità più urgenti, ma anche a rafforzare la conservazione preventiva.

L’Art Bonus apre le porte ai mecenati

Per sostenere economicamente il progetto, la Reggia di Caserta fa appello alla partecipazione pubblica e privata attraverso l’Art Bonus, lo strumento che consente di finanziare interventi a favore del patrimonio culturale beneficiando, per le erogazioni ammissibili, di un credito d’imposta pari al 65%. Il fabbisogno stimato è di 220.874 euro. Una cifra che diventa un investimento nella memoria storica del Paese e nella possibilità di consegnare alle generazioni future documenti, libri e testimonianze che altrimenti rischierebbero di subire gli effetti irreversibili del tempo.

Una biblioteca che racconta la grande stagione borbonica

Situata sul lato orientale del Palazzo Reale, la Biblioteca Palatina affonda le proprie radici nella grande stagione culturale borbonica. La sua formazione fu avviata per volontà della regina Maria Carolina, che promosse la creazione di una raccolta ufficiale organizzata secondo un preciso progetto culturale. I volumi furono suddivisi in otto classi fondamentali: Religione, Storia, Dizionario della Lingua, Storia Naturale, Belle Arti, Poesia e Viaggi, Governo ed Educazione. Una struttura che rifletteva l’ambizione di costruire una biblioteca capace di abbracciare il sapere e accompagnare la vita culturale della corte.

La collezione si arricchì successivamente durante il periodo francese, grazie alle acquisizioni volute da Carolina Murat, consolidando il ruolo della biblioteca come custode di una memoria che attraversa differenti stagioni politiche e culturali. Oggi quella stessa memoria necessita di nuove risorse per essere preservata. L’Art Bonus rappresenta l’occasione per trasformare la tutela in un impegno condiviso, affinché i quindicimila volumi della Biblioteca Palatina continuino a raccontare la storia della Reggia di Caserta e del patrimonio culturale italiano.