Sono stati registrati oggi a Napoli due casi di colera, in una donna e in suo figlio di due anni, immigrati residenti a Sant'Arpino (Caserta) e rientrati di recente da un viaggio in Bangladesh: lo rende noto l'ospedale Cotugno, dove i due sono ricoverati. "I contatti familiari sono stati già individuati e sono attualmente sotto stretta osservazione sanitaria. La situazione è del tutto sotto controllo", assicura il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, Antonio Giordano. L'ospedale definisce "stazionarie" le condizioni dei due, ma mentre per la madre i medici non nutrono preoccupazioni, il bambino è più grave: ha trascorso alcune ore in sala di rianimazione, ora è tornato in reparto

AGGIORNAMENTO

Migliorano le condizioni del bimbo di due anni, affetto da colera, ricoverato da ieri all'ospedale per le malattie infettive Cotugno di Napoli dell'Azienda dei Colli.

Risultano stazionarie e buone le condizioni della madre, anche lei ricoverata da ieri nello stesso ospedale. Madre e figlio hanno contratto la malattia in Bangladesh, loro Paese d'origine, dal quale erano rientrati lo scorso lunedì.

Al momento sono esclusi altri contagi all'interno dello stesso nucleo familiare. I parenti dei due pazienti sono tuttora al Cotugno per ulteriori accertamenti.