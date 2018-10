Maltempo, stop collegamenti isole golfo Napoli. A Sarno evacuate famiglie

Niente collegamenti oggi con le isole del Golfo di Napoli a causa del maltempo. Lo stop riguarda sia i mezzi di navigazione veloce che i traghetti. Sull'isola di Capri soffia un forte vento di scirocco e il mare si presenta agitato. Sono stati tutti sospesi i collegamenti anche tra Ischia e la terraferma. Oltre agli aliscafi, già fermi nei porti da ieri, anche le navi della Caremar e della Medmar sono rimaste attraccate in banchina per il forte vento di scirocco. Le compagnie di navigazione hanno effettuato solo le prime corse dirette a Napoli e viceversa, poi hanno fermato tutte le navi. A Ischia Porto, Barano, Serrara Fontana e Forio scuole chiuse stamattina. "A causa delle avverse condizioni meteo, che si prevede peggioreranno ulteriormente nelle prossime ore, abbiamo emesso una ordinanza che terrà chiusi i plessi scolastici per la giornata di oggi" il messaggio del sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino.

Un masso di circa 60 centimetri è caduto giù dalla collina del Saretto ed è precipitato su un deposito, danneggiandone il solaio. È accaduto - probabilmente in seguito al maltempo - a Sarno (Salerno), città già colpita da una devastante alluvione nel maggio del 1998. Il sindaco Giuseppe Canfora, dopo aver informato anche la Prefettura di Salerno, firmerà un'ordinanza con la quale disporrà l'evacuazione di due famiglie residenti in zona, per un totale di quattro persone.