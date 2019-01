Bomba pizzeria Sorbillo: spunta un nuovo video 

"Proprio nel giorno in cui emergono nuovi particolari inquietanti della bomba al locale di Gino Sorbillo alcuni imprenditori e commercianti si lasciano andare a commenti di cattivo gusto e a tratti quasi giustificano la camorra affermando che non esiste" afferma il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, pubblicando su fb un nuovo video della bomba posta nei giorni scorsi all'esterno della nota pizzeria di Via Tribunali a Napoli.

"Abbiamo assistito in questi giorni alla passerella di Salvini ad Afragola, ai baciamano, ma la camorra continua a seminare terrore, atteggiandosi a padrona del territorio", aggiunge Borrelli in relazione anche alla notizia dell'ordigno che ha danneggiato i locali di una tabaccheria del comune alle porte di Napoli. "Nonostante i proclami del ministro la prepotenza dei clan non sembra affievolirsi.

D'altronde le passeggiate, i selfie, i sorrisi, le ironie su chi la pensa diversamente e i baciamano non servono a sconfiggere la malavita".