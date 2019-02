Maltempo, crolla edificio abbandonato ad Afragola: è ancora allerta

Una vecchia costruzione, composta da piano terra e primo piano, è crollata stamane ad Afragola (Napoli), in via Gramsci 12. Non ci sono feriti. L'edificio in condizioni fatiscenti era abbandonato, e veniva usato occasionalmente come rifugio da persone senza fissa dimora: al momento del cedimento però era vuoto. Il crollo è stato causato da una voragine che si è aperta al suolo, probabilmente a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutto il territorio.

Si prevedono, infatti, "Precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale.

Possibili raffiche di vento nei temporali". Un quadro meteo che, al suolo, potrebbe determinare fenomeni di dissesto localizzato come "Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe.